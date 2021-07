En abril de 2018, una reforma de la seguridad social, anunciada por el gobierno de Daniel Ortega, sacó a los estudiantes a la calle en solidaridad con sus mayores. Para acallar las protestas la represión policial fue brutal. Las movilizaciones crecieron y la violencia también. Los datos recogidos por organizaciones internacionales hablan de más de 300 muertos. Aquí en España una de las primeras voces que escuchamos hablando de esa realidad fue la del escritor Sergio Ramírez al recibir en esa primavera de hace tres años el premio Cervantes.

Hoy vamos a dedicar este tiempo de Hora 25 a Nicaragua. Ese país centroamericano que hizo una revolución a finales de los 70 y que ahora vive tiempos convulsos porque el revolucionario de ayer se ha apalancado en el poder y está reprimiendo a ese pueblo al que, supuestamente, quería salvar de otro dictador. Así lo ve la oposición de ese país, pero también la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un largo etcétera de países, como España, y de organizaciones internacionales. Hablamos con el periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro y con el director para las Américas de Human Right Watch, José Miguel Vivanco.

"Los nicaraguenses se informan por la prensa independiente que hay en nuestro país todavía, también quienes estamos en el exilio y las redes sociales (...) Yo me tuve que ir porque asaltaron mi casa (...) El Estado hace un control férreo sobre los medios aquí", explica Chamorro.

"No hay ninguna posibilidad de que se desarrollen elecciones libre en Nicaragua, Ortega controla todo: el ejército, los medios, el legislativo, el poder judicial, el control es total. Nicaragua está gobernada por un sátrapa, es un régimen dictatorial de los tantos que hemos vivido en América Latina (...) Es él quien decide quién va preso y quién no", señala por su parte José Miguel Vivanco. "Hasta ahora no ha habido una reacción contundente por parte de la comunidad internacional", sentencia. Respecto al número de muertos durante las protestas de 2018, el director lo describe como una "masacre" y cifran la cantidad de asesinados en torno a 300 y 350.

Sobre las migraciones que se están dando en Centroamérica, Chamorro señala que aparte de las salidas estructurales por razones económicas, la inmensa mayoría se producen por la represión que está practicando el régimen de Ortega. Y además, añade Vivanco, la presión migratoria va a ser subiendo por la situación geoestratégica del país. "Más que una crisis electoral, en Nicaragua hay una crisis humanitaria (...) Cuando uno mira al futuro, Ortega está atornillándose al poder que puede llevarnos al abismo", señala duramente Chamorro.