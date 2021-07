La reacción de Laporte cuando le preguntan por la alineación ante Italia: "No se me permite hablar de ello"

La selección española de fútbol busca en el Estadio de Wembley el pase a la final de la Eurocopa 2020, un billete que se presenta muy caro por tener enfrente a Italia, posiblemente el mejor combinado hasta el momento del torneo y que está inmerso en una racha muy positiva.

España afronta en la penúltima ronda el examen de mayor nivel al que se ha enfrentado hasta ahora en su recorrido por la competición. La 'Azzurra' ha sido el equipo más fiable y además ha ofrecido un fútbol valiente y atractivo como hacía mucho que no se veía, lo que aumenta las expectativas sobre la calidad del choque.

Aymeric Laporte, titular en el partido de hoy, habló en los micrófonos de Cuatro antes de comenzar el partido: "Siempre tienes esa sensación de presión, pero es algo muy bonito llegar a este punto de la competición, con el grupo que tenemos. Desde un principio hemos creído en nosotros. Tenemos la oportunidad de dar el último paso", comenzó diciendo.

Al ser preguntado sobre la alineación, el defensa tuvo una insólita reacción, pues no quería hablar de ello, ya que pensaba que aún no se había hecho pública, aunque fue tuiteada minutos antes por la Selección y adelantada por Javier Matallanas en Carrusel Deportivo una hora antes: "No se me permite hablar de la alineación. Pero, ¿ya la sabéis? Es diferente a la que suele pasar, pero hemos demostrado en los partidos que los cambios lo han hecho muy bien. Somos 24 en el equipo y todos tenemos grandes cualidades. Cambia que uno es diestro y otro es zurdo, al jugar Eric. Al parecer son favoritos. Nosotros tenemos que pensar en nuestro partido y si la gente piensa eso, tendremos que dar la sorpresa. Queremos ser un equipo grande. Confiamos en llegar a la final"

Los hombres de Luis Enrique Martínez se miden a una Italia que acumula ya 32 partidos sin perder desde que sufriese uno de los mayores disgustos de su historia moderna como fue quedarse fuera del Mundial de Rusia de 2018, algo en lo que tuvo parte de culpa la 'Roja', que envió a la tetracampeona mundial, a la que goleó en el Bernabéu (3-0), a una repesca fatal ante Suecia.