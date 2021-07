Álvaro Morata se ha quedado fuera del once que ha preparado Luis Enrique para el decisivo encuentro de semifinales de la Eurocopa 2020 entre Italia y España. El técnico asturiano ha optado por introducir novedades en un equipo formado por Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Èric García, Jordi Alba; Sergio Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Dani Olmo.

La decisión de dejar en el banquillo al jugador de la Juventus ha hecho que antes del encuentro se haya convertido en tendencia una frase: "Morata y 10". De esa manera los internautas han recordado a Luis Enrique la afirmación con la que mostraba su confianza en el punta después de las ocasiones falladas en el encuentro entre la Roja y Suecia en su estreno en esta competición.

Adiós al "Morata hoy"

Si en partidos anteriores la tendencia era "Morata hoy", tratando de especular sobre sus futuros aciertos o fallos, este martes no se ha parado de debatir sobre la decisión de Luis Enrique de dejarlo en la suplencia. Ha habido opiniones para todos los gustos, desde los que creen que es una decisión sabia por cuanto los centrales de Italia conocen a la perfección al delantero español hasta los que consideran que el técnico español ha incurrido en una total contradicción.

Toda la Eurocopa pidiendo a Morata de suplente y ahora que es suplente muchos le quieren de titular la madre que me parió pobre Luis Enrique — Ibai (@IbaiLlanos) July 6, 2021

"Del Morata y 10 más... hasta que se planta delante del primer rival duro", comenta un aficionado. "Ahora no son Morata y 10 más como en la fase de grupos, en los partidos serios lo deja en el banquillo", añade otro. "Llega la primera selección top y Morata no juega. Lo del 'Morata y 10 más' no vale contra un rival de calibre", insiste un tercero en un sinfín de mensajes que mantienen la misma línea.

El propio Ibai Llanos no ha dudado en entrar en el debate con un mensaje contundente, aunque en favor del seleccionador: "Toda la Eurocopa pidiendo a Morata de suplente y ahora que es suplente muchos le quieren de titular. La madre que me parió. Pobre Luis Enrique".

Porque no faltan los que comparten la decisión del seleccionador nacional: "Gran decisión de Luis Enrique sentando a Morata y poniendo a Ferran como falso 9, buscando más velocidad y verticalidad en el ataque del equipo. Morata al ser un delantero lento y jugar más de espaldas a la portería restaría mucha eficacia al ataque del equipo".