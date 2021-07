Así te contamos el Italia - España que aparta a 'La Roja' de la final de la Eurocopa en unos penaltis trágicos

Ismael Figueroa

Aymeric Laporte, titular en el partido de hoy, habló en los micrófonos de Cuatro antes de comenzar el partido. Al ser preguntado sobre la alineación, el defensa tuvo una insólita reacción, pues no quería hablar de ello, ya que pensaba que aún no se había hecho pública, aunque fue tuiteada minutos antes por la Selección y adelantada por Javier Matallanas en Carrusel Deportivo una hora antes: "No se me permite hablar de la alineación. Pero, ¿ya la sabéis? Es diferente a la que suele pasar, pero hemos demostrado en los partidos que los cambios lo han hecho muy bien. Somos 24 en el equipo y todos tenemos grandes cualidades".