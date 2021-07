"Es un momento crucial": la clave para que Sergio Ramos pueda regresar con la Selección

La selección española de fútbol despertó de su sueño de jugar la final de la Eurocopa 2020 después de caer este martes ante Italia en la tanda de penaltis. La Roja empató a un gol en un duelo en Wembley donde siempre compitió y controló a un rival que sacó sus 'viejas' armas para ser el que pelee por el título. El seleccionador Luis Enrique realizó un balance muy positivo y aseguró que los jugadores se podían ir a casa con "tranquilidad" tras haber peleado "con los mejores" del torneo.

Además, ha sido noticia de este miércoles el anuncio por error del fichaje de Sergio Ramos por el PSG. El equipo parisino anunció en su web oficial que el defensa llevará el dorsal con el número 4, pero inmediatamente eliminó el comunicado.

Los exfutbolistas Kiko Narváez y Gustavo López analizan en 'El Larguero' de Manu Carreño la actualidad deportiva con estos temas y muchos más:

La actitud de Luis Enrique

Javier Herráez: "El que ha demostrado a todo el mundo que tenía razón es Luis Enrique. Gracias a él hemos llegado hasta aquí, un líder en el equipo".

Antón Meana: "Luis Enrique está muy feliz con el grupo que ha elegido y piensa que esto tiene que seguir igual, aun perdiendo el Mundial de Qatar o la Nations League. Él piensa que hay que jugar al ataque y que no hay que poner excusas, y esto se lo ha transmitido a una generación joven".

Kiko Narváez: "El partido de hoy ha sido una pena. Viendo el Inglaterra-Dinamarca podríamos haber sido campeón".

El once de la Selección y las dudas

Manu Carreño: "Lo que critiqué meses previos a la Eurocopa es que no sabíamos cuál iba a ser el once inicial. Sin embargo, en el torneo nos lo hemos aprendido todos. El once estaba definido. Igual que ahora en la Selección veo que hay que ser más contundente arriba y tener más seguridad abajo en defensa".

Kiko Narváez: "La sensación que han dado es que ha habido una conexión con todo el equipo, gracias al trabajo de la gente de arriba y del centro del campo. Pedro hizo un partido espectacular. La duda es esa inseguridad en defensa de cada vez que nos llegaban".

Gustavo López: "Es una Eurocopa extraordinaria de Pedri, la valentía de un chaval de 18 años. Me gustó el medio campo de Busquets, Koke y Pedri. Me gustó cómo Luis Enrique fue intercambiando las bandas a pie cambiado. Me gustó la actitud del seleccionador al no jugar con un 9 de referencia para que Italia no tenga justo eso. Y por ahí el punto más débil es el tema de los centrales. Buscar siempre una pareja al central habitual genera dudas, no da esa fiabilidad defensiva. Son brotes muy verdes, pero que todos llegarán al Mundial en una edad espectacular. Son gente que venían de ganarlo todo y que aunque este cambio generacional siempre lleva mucho tiempo, España lo está haciendo a pasos agigantados".

La vuelta de Ramos a la Selección

Manu Carreño: "Si Eric García ha jugado lo que ha jugado sin haber disputado minutos a penas en su equipo, imagino que con Ramos hará lo mismo y que vendrá a la Selección. Lo veremos".

Kiko Narváez: "Voy a dejar en cuarentena el tema, porque hace tres meses era el macho alfa, fue con la Selección y jugó cinco minutos. Luis Enrique se deshacía en elogios. Si recupera el nivel, lo veo capacitado para poder ir con España dentro de 18 meses. El tema de los egos es lo que quizá más me chirría. Tengo mis dudas. Porque el PSG está obligado a ganarlo absolutamente todo y hay jugadores que querrán jugarlo todo, eso no es bueno".

Gustavo López: "Yo veo complicada la vuelta de Ramos a la Selección. Ya dio el paso Luis Enrique en un momento crucial de la Eurocopa. Venía de una inactividad y es difícil lograr un ritmo futbolístico. Veremos si Pochettino sale y usa tres centrales, a ver cómo encajan las piezas".

El nivel de la Eurocopa

Manu Carreño: "En la Eurocopa, la gran decepción ha sido Francia".

Gustavo López: "A mí me encantó la Eurocopa, el colectivo estuvo por encima de las individualidades. Creo que esto es el triunfo de los equipos que han trabajado muy bien defensivamente.

Kiko Narváez: "Hoy hemos visto con Dinamarca el trabajo que le ha costado a Inglaterra eliminarla, el tema de jugar en equipo. La selección francesa muestra esa falta de humildad y parecía que iban a ganarla sin bajar del autobús. Ha sido una decepción, pero por el tema de las individualidades".