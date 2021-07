'La Camiseta de Pau' recauda 350.000 euros en un mes para la investigación contra el cáncer

En un año con pocos acontecimientos positivos, existen detalles que demuestran que no todo está perdido. El pasado 8 de junio, Marc Donés, hermano del cantante de ‘Jarabe de Palo’, visitaba ‘La Ventana’ para anunciar la iniciativa ‘La Camiseta de Pau’, una venta de camisetas con el lema “Vivir es urgente” para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Un mes después, ha vuelto al programa junto con Jorge Martínez, publicista y miembro de ‘¡HELP! IDEAS BUENAS’, para anunciar un gran resultado: 350.000 euros recibidos y más de 14.000 camisetas vendidas.

Martínez, tras anunciar la cantidad, ha confirmado que el listón es aún más alto: “Nos hemos venido muy arriba y queremos llegar al medio millón de euros. Sería maravilloso y un sueño sabiendo todo lo que se puede hacer contra el cáncer con ese dinero”. Donés ha calculado que se podría llegar a esta cifra en septiembre de este año. El éxito de esta iniciativa ha causado algunos problemas en la entrega de las camisetas: “Hubo tanta respuesta que ha habido algo de problemas en la entrega de producción”.

Donés ha querido comentar cómo se siente tras un año de la marcha de su hermano: “Cuando tienes una pérdida, los primeros meses tienes una sensación de que no saben bien qué pasa, pero a partir del sexto sientes de verdad la falta. Con el disco que sacó Pau tuvimos un recordatorio diario porque la gente demostró un cariño bestial. Hemos estado en un tiovivo durante un año”. No obstante, ha aclarado que ha llegado el tiempo de parar: “En la familia no hemos tenido ese tiempo de silencio, clama y sosiego que necesitamos. Después de la camiseta vamos a parar un poco. También es dejar a Pau tranquilo y que la gente no se sature”.

También ha rememorado Donés a su hermano; cómo era estar junto a él: “Pau era lo que se veía: una persona con mucha energía y con un poder de empatizar bestial (…) Él decía lo que pensaba, no hacía el circo ni el paripé. Ahora bien, él decía lo que pensaba y que cada uno lo recibiera como quisiera”.

El dinero recaudado se envía a la fundación CRIS contra el cáncer, que destinará los fondos a la investigación de esta enfermedad en el Instituto Oncológico de la Vall d’Hebrón, donde Pau fue tratado de su cáncer de colon. Martínez ha explicado a qué se destina el dinero: “Va a ayudar a apoyar tres líneas de investigación: una de la investigación del cáncer de colon de la doctora Elena Élez y otras dos que apoyaba CRIS contra el cáncer”.