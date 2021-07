"No sería lógico": Álvaro Benito analiza una posible vuelta de Sergio Ramos a la Selección

El PSG anunció el jueves el fichaje de Sergio Ramos. El camero ha firmado un contrato de dos años con el club parisino tras su no renovación con el Real Madrid. Álvaro Benito se encargó de analizar cuál sería el papel de Ramos en un equipo que con los refuerzos se ha convertido en favorito a todo.

¿Sigue teniendo Ramos las puertas de la Selección?

La no convocatoria de Luis Enrique del central del PSG generó muchos debates, pero… ¿Existen opciones reales de que Sergio Ramos vuelva a vestir la camiseta de la selección española? Para Álvaro Benito la edad no es un factor diferencial si el futbolista sigue a buen nivel:

“Prescindir de los mejores porque sean mayores no es lo lógico. Es el mejor de largo y mejor que cualquiera de lo que hemos llevado. ¿Quién va a pensar que la selección va a ser peor con un buen Ramos? Lo que más posibilidad de dudas ha habido es en la pareja de centrales. Si Sergio está bien porque no iba a ir. Tienen que jugar los mejores”.

¿Cómo recibirá el Bernabéu a Sergio Ramos?

Un posible choque entre Real Madrid y PSG en las dos próximas ediciones de la Champions ya ronda en la cabeza de los madridistas, que esperan volver a ver a su excapitán.

Álvaro Benito definió a Sergio Ramos como una de las grandes leyendas blancas: “Son jugadores que trascienden lo habitual, son leyendas. No es fácil asumir que ya no tienes un papel tan importante, aunque lo de Ramos se podría discutir. No son situaciones fáciles de resolver a la vista esta”.

Respecto a su posible vuelta al Bernabéu vistiendo la camiseta del club parisino, el analista indicó de que dos maneras le tratará el madridismo dependiendo del momento: “Creo que con cariño a Sergio Ramos en el pre y en el post, es una de las leyendas del club y en lo deportivo deseándole la peor de las suertes”.

El PSG asusta

El nuevo sistema con tres centrales de gran nivel aparece en escena“Se pueden adaptar a jugar con tres centrales. Marquinhos me parece increíble y veo jugando a los tres. Achraf en la derecha y quizás Juan Bernat a la izquierda. Vi un posible once titular y daba miedo. Sería el rival a batir si no sale nadie. Parece que has hecho un once para un videojuego”.

Además, para Álvaro Benito está cambiando el tipo de equipos que triunfan, por lo que la labor de Pochettino deberá ser de equilibrar a las grandes estrellas y crear sinergias entre ellas: “Últimamente están triunfando en Europa son equipos sin grandes individuales y son equipos que como bloques han conseguido el éxito.

Creo que puede ser que el futbol esté evolucionando en torno a eso o que las grandes individualidades ya no están en ese punto en el que estaban Messi o Ronaldo. El resto de los futbolistas no son capaces de brillar por sí solos. La labor de todos los entrenadores que han pasado por el PSG es equilibrio ese equipo. Tuchel es el que estuvo más cerca. El objetivo de Pochettino debe ser ese y el juego con centrales te ayuda a que esté más equilibrado”