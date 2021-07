"Lo estaría pasando tan 'canutas' como el Barça o peor sin él": el golpe maestro del Atlético este verano

Los nuevos contratos firmados en la élite del fútbol acaparan las mesas de análisis y las portadas deportivas con dos nombres propios destacados: Sergio Ramos y Diego Pablo Simeone. El Sanedrín de El Larguero no escapa a esta corriente y resalta los pros y los contras de dos operaciones con origen en Madrid.

La salida de Ramos al PSG y la renovación del 'Cholo' hasta 2024 marcan un nuevo escenario de cara a la carrera por los títulos de la próxima temporada. Como han destacado los comentaristas, las consecuencias de la pandemia y los años de desgaste en un mismo vestuario han tenido un peso fundamental para decantar los desenlaces en ambos casos.

Las consecuencias del nuevo destino de Ramos

Antonio Romero rescató el abanico de opciones entre el que ha elegido Sergio Ramos: "Ha sido el PSG, pero podía haber sido cualquier otro gran equipo de Europa. Va a cobrar más pasta, ha firmado dos años y Sergio Ramos está ante un reto descomunal de demostrarle a la gente que puede estar entre los grandes centrales con 35 años", apuntó.

Jesús Gallego: "Todo lo que vimos de Ramos hace tres semanas en el velatorio era real", indicó, antes de ampliar con un buen augurio: "Creo que es bueno para Sergio Ramos irse y es bueno para el Real Madrid que se vaya Sergio Ramos. Era una figura viciada, con una relación mala, con un poder desmedido, con una influencia en el vestuario... Todo eso había contaminado la figura del futbolista. Dudo mucho que en el PSG vaya a ser lo que era en el Real Madrid y puede que le venga bien".

Miguel Martín Talavera: "Se ha ido no, le han echado del Real Madrid porque no le han dejado seguir. La realidad de que caduque es que tú en el fondo no quieres que se quede", recordó el narrador habitual del Atlético de Madrid.

Romero: "Florentino sabía que Ramos no iba a aceptar"

Antonio Romero desveló al respecto: "Florentino Pérez sabía que Ramos no iba a aceptar una oferta de un año con rebaja del 10%. Ya en octubre de 2020 dijo 'no va a seguir, vamos a buscarle una buena salida'. Sabía positivamente que esa oferta la iba a rechazar", aseguró, y matizó también que en París "si Sergio Ramos acaba firmando 1+1 en lugar de dos años, no lo puede vender".

Julio Pulido: "En las últimas semanas he escuchado aquí que Ramos no tenía ninguna oferta y poco después hay un equipo importante que ha apostado por él dos temporadas, que era lo que pedía, y con un buen contrato. El tiempo dirá si es un buen negocio para el Real Madrid y Sergio Ramos", añadió el periodista.

Pablo Pinto: "El tiempo dirá como dijo cuando Cristiano se fue a la Juventus y perdieron los dos, pero entonces el Real Madrid trajo a Mariano. Ramos llamó a Leonardo en el mes de marzo ofreciéndose al PSG diciendo 'estoy disponible'", comentó, recogiendo el testigo.

La renovación del 'Cholo'

Pablo Pinto: "Viendo cómo está el Barça intentando cuadrar el límite salarial y viendo cómo está el Madrid, poco me parece lo que le vayan a pagar al 'Cholo' Simeone", celebró.

Miguel Martín Talavera: "Que después de una pandemia el Atlético esté en la situación que está, saneado económicamente, lo ha dado esta década de Diego Pablo Simeone. Si no, lo estaría pasando tan 'canutas' como el Barça o peor", expresó, como antesala a la afirmación rotunda de Javier Matallanas de "merece ser el mejor pagado del mundo".

Pablo Pinto expresó su perspectiva así: "Podría ahorrarse ese dinero, pagar otro entrenador y fichar a dos tíos de 12-15 millones por temporada, pero ¿te va a dar mejor resultado? Pues no está demostrado".

Antonio Romero: Lo que no vale a mitad de temporada es decir que 'es que la plantilla' o que 'no hay manera de reforzar la plantilla'. A mí me encanta el 'Cholo' y es un modelo de gestión, tienen mucha pasta y se la gastan en el entrenador. Tiene que asumir que el Atlético de Madrid tiene que competir con el Real Madrid y con el Barça, no decir que tiene que competir con el Sevilla, el Valencia y la Real Sociedad.

Simeone, ¿mejor entrenador del mundo?

Julio Pulido preguntó: "Es el mejor pagado del mundo, pero, ¿es el mejor entrenador del mundo?".

Miguel Martín Talavera: "El que mejor rendimiento ha sacado a su equipo en la última década. Por supuesto, a años luz del segundo. Para mí, el éxito, más allá de los ocho títulos, es la regularidad", contestó, confiado.

Mario Torrejón: "Gracias al 'Cholo' Simeone y no a la gestión de Gil Marín y Cerezo, el Atlético de Madrid está donde está. Para mí es de los mejores. La plantilla de hoy es consecuencia de eso. La plantilla que ganó la Liga en 2014 era un equipo con el que te llevabas las manos a la cabeza, eso es un milagro", aseveró.

Javier Matallanas cerró las intervenciones con un vaticinio importante: "La plantilla del Atlético de Madrid, para mí, a día de hoy es mejor que la del Real Madrid y la del Barça. Para mí es favorito a ganar la Liga".