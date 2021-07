Fabio Capello, en El Larguero: "España fue mucho mejor que Italia en las semifinales, tiene un gran futuro"

El mítico técnico italiano y ex seleccionador inglés, Fabio Capello, atendió a Yago de Vega en El Larguero para analizar la previa de la gran final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia que se disputará en el estadio de Wembley. El exentrenador charló en el programa de la Cadena SER sobre cómo ve a ambos combinados nacionales antes de la gran final en la que uno de los dos hará historia consiguiendo un título europeo, bien 53 años después o por primera vez en su historia, como Inglaterra.

Estas fueron las impresiones de Fabio Capello, que desde Londres, ubicación de la gran final de la Eurocopa atendió al micrófono de la Cadena SER.

La final entre Italia e Inglaterra

"Es una final muy interesante porque un equipo ganó el título hace más de 50 años y otro no ha ganado títulos solo el mundial que jugaron ahí en su casa. Es posible que jugando en casa puedan tener suerte, pero yo como italiano espero que no".

¿Han llegado las dos mejores selecciones de esta Eurocopa a la final"

"Han sido las mejores. Ha sufrido Italia mucho con España, después de la primera parte mejoraron mucho. Ganamos a España, pero jugaron mucho mejor que nosotros. Es muy difícil meterle goles, y eso que no hacen un juego espectacular los ingleses

"En este Europeo, Sterling ha marcado las diferencias. Quiero ver a Italia porque me ha parecido que estaban muy cansados contra España".

El polémico penalti a Sterling ¿Le pareció?

"Vujadin Boskov ya lo decía 'Es penalti cuando el árbitro lo pita'. No sé si lo hubiera pitado. El error fue que no entrase el VAR".

¿Cómo ha visto a la selección española?

"¿La selección española? Ha hecho muy buen trabajo, mejoró mucho. Mejoró después de llegar Busquets, porque antes no tenía la misma colocación en el campo, no estaba claro. Busquets ha sido el director de orquesta. Este equipo tiene un gran futuro porque tiene calidad. Luis Enrique con su convocatoria ha hecho algo muy importante".

¿Cómo valora esta Eurocopa?

"El nivel de esta Eurocopa es tan alto porque todos llegaron con el mismo cansancio. ¿Por qué Alemania no llegó más adelante si siempre está en cuartos? Porque no pudieron descansar en su liga, jugaron igual que los demás. Esta Eurocopa ha sido la del dribbling, de la fantasía, por eso me ha encantado. Ha sido divertida".

¿Cuáles han sido sus decepciones en este torneo?

"Alemania y Francia fueron las decepciones del torneo. No se puede jugar una Eurocopa sobrado, con aires de superioridad".

¿Qué opina de la llegada de Ancelotti al Real Madrid?

"Ancelotti es el hombre perfecto para el Real Madrid en un momento de dificultad, los jugadores tienen confianza en Carlo".

¿Qué le ha parecido la salida de Sergio Ramos al Real Madrid?

"¿Ramos? No quiero meterme en este tema porque es entre el club y el jugador".