El exentrenador y ahora comentarista de la televisión italiana, Fabio Capello, suele copar los titulares de todo el mundo con sus declaraciones. Esta vez le ha tocado a Sergio Ramos, el excapitán del Real Madrid, que ha estado de actualidad después de que el club presidido por Florentino Pérez no le haya permitido renovar alegando una fecha de caducidad, según ha explicado el propio Ramos en la rueda de prensa con los medios que sirvió como acto de despedida.

Fabio Capello fue preguntado sobre la actualidad del club blanco: desde la salida de dos pesos pesados del vestuario como Zidane o Sergio Ramos hasta la llegada de Ancelotti o la posible revolución que puede protagonizar el italiano desde el banquillo del Santiago Bernabéu, y sus declaraciones no han dejado indiferente a nadie debido a su claridad.

Sobre Sergio Ramos, Capello recordó su segunda etapa en el Real Madrid y apuntó a la edad del veterano defensor: "Había que hablar con él. La edad es un peso para todos. No sé si estaba para ser titular… Estoy hablando de un jugador que para mí ha sido muy importante. Y yo también le ayudé mucho. Cuando fiché en mi segunda etapa él acaba de llegar. Ha sido fundamental en los triunfos del equipo, cómo negarlo. Pero quizá con 35 años ya no es momento de exigir mucho…", señaló el extécnico italiano sin ningún tapujo.

La marcha de Zizou y la llegada de Ancelotti

“Zidane ha hecho cosas increíbles en el Madrid. Lo ha ganado todo. Ha hecho jugar al equipo muy bien. Pero está claro que cuando no encuentras la confianza de la gente que trabaja contigo, del presidente… No gusta trabajar así. Yo hice lo mismo en el Milán, teniendo resultados no me encontré bien y dejé el banquillo y fue así como llegué al Madrid por primera vez”, quiso identificarse con él y entendió su marcha después de una etapa muy similar en uno de los clubes italianos más legendarios.

A Ancelotti lo ha tildado del "mejor entrenador que podría fichar el Real Madrid después de Zidane", y no se mostró muy de acuerdo con la opinión de aquellos que quieren una revolución en el conjunto blanco, ya que para él tienen "el medio campo más bonito de Europa".