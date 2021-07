El último Cannes de Boyero: "Estoy muy mayor para estas movidas"

La 74 edición del Festival de Cannes llega a su fin este sábado 17 de julio. El certamen se ha visto profundamente marcado por las medidas de seguridad sanitarias y una desorganización que han llevado al límite a quienes acudieron al festival.

“Entrar y salir es casi kafkiano”, afirma Pepa Blanes. Tal es así, que el crítico Carlos Boyero ha afirmado que es su último festival de Cannes, ya que la experiencia de este año resultó ser “horrorosa”, de estar incomunicado a no poder entrar en las salas de cine porque “un día decidieron que tenía que presentar un certificado europeo”.

‘Titane’, ¿es Julia Ducournau la nueva David Cronenberg?

Titane Duración 108 min. Dirección Julia Ducournau Guión Julia Ducournau Reparto Vincent Lindon, Dominique Frot, Agathe Rousselle, Nathalie Boyer

La directora de Crudo (2016) vuelve a la gran pantalla con Titane, un filme que ha causado admiración y abucheos a partes iguales en el Festival francés y también entre Pepa Blanes y Carlos Boyero, respectivamente.

“La intención de la directora era romper con los géneros”, sentencia nuestra compañera. Una película de sexo y coches, donde la protagonista y la directora es una mujer. El filme francés fue especialmente comentado por la escena del masaje cardíaco a ritmo de La Macarena. La directora, Julia Ducournau, ha explicado que “Staying Alive y La Macarena son las dos canciones que se ajustan en ritmo a una RCP, y los derechos de autor de La Macarena eran más baratos”.

Mientras que a Pepa Blanes le gustó este thriller, a Boyero le parece “espantosa e indescriptible”. “No sé las drogas que se tomaría la directora” para crear una película de “una señora que folla con los coches, se queda embarazada de uno y tiene un bebé de titanio”, sentencia el crítico.

‘The french dispatch’, la decepción de Wes Anderson

The french dispatch Duración 108 min. Dirección Wes Anderson Guión Wes Anderson Reparto Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothée Chalamet

Otra que no le ha gustado nuestro crítico es el nuevo filme de Wes Anderson, opinión que comparte nuestra compañera. Para ambos el reparto es excesivo, Boyero destaca que “esos papeles pequeños con estrellas tienen sentido en el cine de Woody Allen, pero no en el de Wes Anderson”.

Aunque Pepa Blanes considera que “la idea era brillante”. Contar la historia de un periódica a través de noticias reales de la Francia de los años 60 y 70, considera que “la película no tiene alma”.

‘Tre Piani’, ¿a menos de ‘Tres pisos’ de la Palma de Oro?

Tre Piani Duración 119 min. Dirección Nanni Moretti Guión Nanni Moretti, Federica Pontremoli, Valia Santella Reparto Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Nanni Moretti, Margherita Buy

Unanimidad de opiniones a la hora de hablar de la nueva película de Nanni Moretti, que trata sobre tres familias cuyos apartamentos están en el mismo bloque. “Aunque me gustaba más cuando tenía humor, como en ‘Caro Diario’, consigue hacer dramas en los que me implico. De lo que he visto es con lo que más he empatizado”, sentencia Boyero.

‘A hero’, lo nuevo de Asghar Farhadí

A hero Duración 127 min. Dirección Asghar Farhadi Guión Asghar Farhadi Reparto Amir Jadidi, Abolfazl Ebrahimi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadrorafaei, Sarina Farhadi

Otra de las películas que ha logrado conquistar al crítico es ‘A hero’ del director iraní Asghar Farhadí, premiado en dos ocasiones con el Óscar a Mejor Película de Habla no Inglesa. Boyero destaca la importancia del cine de Farhadí a la hora de “contar y entender a los seres humanos”.

Pepa Blanes nos recuerda que a diferencia de ‘The french dispatch’, esta sí tuvo rueda de prensa, “algo tensa” por unas declaraciones que la revista Variety malinterpretó y el director ha corregido: “no me interesaba hacer un juicio sobre las redes sociales pero sí como contaminan la vida”.