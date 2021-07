Irene Sánchez-Escribano: "Me duele más el corazón que el pie"

Este miércoles Irene Sánchez-Escribano quebró los corazones de todos los fanáticos al atletismo y a los Juegos Olímpicos al anunciar que una lesión sufrida este mismo martes le apartaba del sueño olímpico a una semana de arrancar la competición.

Este jueves, la obstaculista toledana ha querido estar en 'El Larguero' para expresar cómo se siente. "Tengo ratos, todavía está muy reciente. Es un palo. Pero no me puedo reprochar nada. Mi cuerpo no me dio ni un aviso antes. De repente noté un chasquido, pegué un grito y tuve que parar. No sé si fue del susto o del dolor", confesó junto a Yago de Vega y José Antonio Duro.

Eso sí, intentó ser positiva dentro de lo que ha sucedido. "He recibido mucho cariño de mucha gente, es lo positivo de todo esto. Me hacen sentir que de verdad inspiro a otra gente. Estoy feliz con la vida que llevo y con lo que el atletismo me está dando. Cada día que bajo a entrenar lo disfruto".

Aunque Irene no pudo evitar dejar claro lo rota que está por dentro aunque está intentando ser positiva de cara al futuro. "Sé que dentro de unos años esto será una anécdota, pero me duele en el alma, ahora mismo me duele más el corazón que el pie. Solo pensaba 'no puede ser, no puede ser, si me voy ya'".