"Sería el más beneficiado": El gran triunfador que nos dejaría el trueque entre Saúl y Antoine Griezmann

Un posible trueque entre Atlético de Madrid y FC Barcelona ha llenado la portada de todos los medios está semana. La vuelta de Griezmann al Atlético de Madrid y la llegada de Saúl al Barça permitirían a los culés hacer espacio salarial para la inscripción de sus fichajes y la renovación de Messi. Así lo analizaron Gustavo López y Lluís Flaquer.

¿Quién sale ganando con el traspaso?

Gustavo López veía un traspaso igualado en cuanto al rendimiento deportivo de ambos jugadores puede ofrecer a su nuevo club: “Creo que si se llega hacer los dos clubes pueden salir ganando. Hablando de lo deportivo, más allá de lo que pueda pasar en lo económico. La vuelta de Griezmann potenciaría la delantera y es querido dentro del vestuario. Para Saúl y El Barça el jugador puede encontrar un lugar en el que sentirse importante. Le puede venir muy bien al FC Barcelona llegando de segunda línea”.

Lluís Flaquer en cambio ve un gran beneficiado en este traspaso en cuanto a lo deportivo y es el entrenador atlético y su equipo: “Si nos reducimos a lo futbolístico el que gana es Simeone. Hace demasiado que no vemos una buena versión. Creo que el Cholo recuperaría un jugador que formaría un tridente arriba maravilloso. Para Koeman tampoco es un jugador que le tenga muy comido el entusiasmo”.

“No habría grandes manifestaciones para evitar que se fuese”

Gustavo López destacó la falta de atrevimiento que tuvo Griezmann en el Barça para representar como han sido sus dos años vestidos como culé: “No creo que haya fracasado. Había demasiadas expectativas en torno a él. Se encontró algo diferente a lo que tenía en el Atlético de Madrid. Independientemente de lo que haya fuera del terreno de juego, Griezmann necesitaba tener algo más de carácter como si lo hacía en el Atlético. Le falto atrevimiento y sentirse más líder. No se le veía feliz como si lo era en el Atlético”.

Lluís Flaquer analizó el paso del francés por el Barça como un gran jugador, pero no el futbolista estrella que se esperaba: “No ha estado a la altura del precio que se pagó. Es un jugador que la sensación era que sí pero luego que no. No se le puede negar su capacidad de sacrificio, pero no ha sido el crack que parecía que podía llegar a ser. Si se marcha no habrá gran debate en Barcelona. No habría grandes manifestaciones para evitar que se fuese”.

“Si le regalaron a Suárez y a Villa tiene que pagar por Griezmann”

Gustavo López destacó el caso de Suárez como ejemplo de lo que no debe hacer el Barça en esta negociación: “Va a ser mucho más complicado. Está hablando de un jugador que tiene buen precio de mercado. Es verdad que el FC Barcelona tendrá en el recuerdo lo que pasó con Suárez o con Villa. El Barça hará todo lo posible para que no pase lo que paso con Suárez”.

Lluís Flaquer añadió que el que debe ceder es el Barça debido a la necesidad económica que atraviesa: “Algo tendrá que ceder porque el que está necesitado es el FC Barcelona. Lo que no puede hacer el Barça es caer en chapuzas anteriores. El Atlético también tiene que entender que si le regalaron a Suárez y a Villa tiene que pagar por Griezmann”.

Gustavo López, por último, explicó cómo debe de reconducir el galo su relación con los aficionados atléticos: “Creo que es entendible, pero esto es como todo. A base de buenas actuaciones y goles todo se olvida. Cuando te pones la camiseta y metes goles puedes cambiar los silbidos por aplausos. Cuando dejas todo en el campo de juego la afición te lo reconoce. Se fue como se fue, a la gente no le gustaron las formas, pero con buen juego todo se olvida”.