Carla Suárez, sobre su futuro: "El US Open será lo último, no me voy a retirar en los Juegos Olímpicos"

Carla Suárez ha peleado por vencer al cáncer con el objetivo de estar en Tokio. Le ha costado, pero al final va a tener ese gran premio: poder cerrar su carrera deportiva el año en el que se despide de un torneo de estas características. La tenista canaria estuvo en 'El Larguero' junto a Yago de Vega para hablar sobre la cita que dará comienzo en una semana.

"Estoy físicamente bien, que es lo más importante. Tengo ganas de llegar ya a Tokio, sobre todo porque llevo estas semanas entrenando y se me están haciendo largas, quiero ir ya", dijo una Carla ilusionada con la cita, que se ha esperado más de lo previsto al posponerse un año debido a la pandemia del coronavirus.

Admite que ha peleado de una forma diferente desde finales del año pasado debido a su enfermedad, pero que todo ha pasado muy rápido y bien, por lo que se encuentra muy agradecida. Respecto a la cita de Tokio, Carla reconoció que van a ser unos Juegos Olímpicos diferentes, algo que ya conocían desde el día en el que lo pospusieron. Va a ser distinto también por todo el papeleo previo, test, controles, etc. A todo eso hay que sumarle la soledad del público, que no podrá estar presente en los estadios.

Carla se retirará después del US Open

La tenista canaria ha ido posponiendo poco a poco su retirada. Tras anunciar en redes sociales que ya estaba curada del cáncer, trabajó muy duro para volver pronto a las pistas: "Yo no quería retirarme sin poder jugar por última vez. Todo ha ido bien y he tenido la oportunidad de despedirme de Roland Garros y de Wimbledon, y ahora en estos Juegos. Fueron momentos muy emocionantes porque no sabes como va a reaccionar el público, pero el escenario fue precioso. Ese momento nunca se me va a olvidar. Solo tengo palabras de agradecimiento", señaló Carla.

Respecto al futuro de la tenista, señaló en 'El Larguero' que los Juegos Olímpicos van a ser de lo último, pero que en el calendario tiene también Nueva York, que ese sí que será el último. "Cuelgo la raqueta el día que acabe el US Open", afirmó.

Sus opciones de medalla en Tokio

Carla reconoció que la cita de los Juegos Olímpicos le ha ayudado muchísimo para superarse, más de lo que la gente se pueda imaginar. "Así podía estar activa y a no desanimarme. Había días que no salía de casa: después de una sección de quimio estaba cuatro o cinco días sin salir", dijo la tenista.

Después de haber sufrido una severa cuarentena en Australia o haber pasado por una burbuja muy estricta en Wimbledon, Carla reconoció que los tenistas están más que acostumbrados a las nuevas medidas marcadas por la pandemia. Pese a ello, señaló que eso no deja de ser duro porque a veces tratan de desconectar en unas horas determinadas y no pueden.

Por último, preguntada acerca de sus opciones de medalla, Carla afirmó que "hay que ser realistas, no me voy a engañar. Sé como estoy y sé como reacciona mi cuerpo. No soy la misma de antes. Voy a dar el 100% e intentaré ganar de todas las maneras posibles", concluyó Carla.