"He sido la jugadora más feliz": Carla Suárez agradece el 'regalo' de Wimbledon en su despedida

Carla Suárez, que se despidió este martes de Wimbledon, dijo que el torneo le había hecho un "gran regalo", con la despedida en la pista central. La canaria jugó su último encuentro en Wimbledon contra la número uno Ashleigh Barty, a la que puso contra las cuerdas ganándole un set.

"Creo que Wimbledon me ha hecho un gran regalo. Lo he disfrutado de verdad. No podría desear nada mejor para un día como este. Mi último partido aquí, contra Ash, la número uno del mundo, en la pisa central, con el techo cerrado. Ha sido increíble. Lo he disfrutado todo muchísimo. Creo que he sido la jugadora más feliz del torneo", dijo Suárez en rueda de prensa.

"Empecé nerviosa"

Después de perder el primer set por 6-1, la grancanaria se repuso llevándose el segundo en el 'tie break', para acabar cediendo en el tercero. "Creo que empecé un poco nerviosa. Ha sido mucho tiempo fuera de la pista y solo había jugado Roland Garros antes de este torneo", apuntó.

Ha sido una experiencia INOLVIDABLE. Hoy me han puesto la piel de gallina, @Wimbledon. Siempre sentí un gran privilegio por competir en ese césped. Muchas gracias por la mejor despedida imaginable.💜💚



Mucha suerte, @ashbarty. Eres especial. Gracias por un fantástico partido. 😉 pic.twitter.com/VtCFRQjieH — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) June 29, 2021

"Después en el segundo set empecé a encontrarme bien. Disfrutaba del partido dando lo mejor de mí. Sé lo que tenía que hacer para ganar el partido, pero mi cuerpo no es el mismo que hace dos años", añadió.

El fin de su carrera

Preguntada sobre si ha cambiado su decisión de retirarse esta temporada, Carla fue muy clara. "No, no, no", dijo con una sonrisa en la cara. "Voy a jugar mi último torneo en el US Open y después mi carrera habrá acabado", añadió.

"Es una campeona genuina. Se le echará mucho de menos", dijo la australiana sobre su adversaria en sus declaraciones tras llevarse el partido. Era tan solo la segunda vez que la española jugaba en la central de Wimbledon. La primera vez se enfrentó a una leyenda del césped londinense como Venus Williams.