"Me gusta mucho seducir porque como soy feo es mucho más complicado. Me parece muy creativo"

“Me has llamado viejo indirectamente”, así de bien empieza la conversación entre Ortega y Aberasturi. El tono mejora cuando hablan de su sorprendente fascinación por subir y bajar toldos en verano y cuando se centran en el gallinero de Aberasturi: “Las gallinas siempre me han parecido unos personajes pintorescos, son unos bichos que me fascinan”, afirma.

También hablan de su faceta más artística y respecto a sus cuadros el periodista lo deja claro: “No hablo de mis cuadros porque no soy un pintor. Soy muy malo, esta es la cruda realidad. Nunca llegas a pintar lo que piensas”. Aberasturi es un poco más positivo con su papel de escritor, atreviéndose a recitar uno de sus sonetos e incluso animándose a leer unas líneas de lo último que ha escrito.

Sobre la vida nuestro invitado es contundente: “Yo creo que la vida no es bella en sí misma. Se puede vivir hermosamente, pero el mundo es un disparate” y termina afirmando “No me gusta pasear porque se me ponen las manos gordas. Tendría que ir braceando como Rajoy”.