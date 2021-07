"No deja contento a nadie": De la Rosa explica por qué es "justa" la sanción a Hamilton por tocar a Verstappen

"No se puede sancionar a un piloto por las consecuencias, como acabar en el hospital, sino por el hecho en sí". Es el argumento de Pedro Martínez de la Rosa para calificar como justa la sanción que se impuso este domingo a Lewis Hamilton por el toque con Max Verstappen que hizo que el piloto de Red Bull acabara en el hospital y con su monoplaza prácticamente destrozado.

El analista de Fórmula 1 de 'El Larguero' asegura que no es una acción fácil de interpretar, pero cree que es Hamilton el que se "tira" hacia su rival. "No tiene el coche en el interior y Verstappen le deja espacio suficiente. Me parece justa la penalización de diez segundos", asegura.

¡Completamente destrozado! Así quedó el coche de Verstappen tras el accidente en Silverstone 💥 — DAZN España (@DAZN_ES) July 18, 2021

¿Se tardó demasiado?

De la Rosa cree que fue normal que se tardara tanto en comunicar la sanción al piloto que finalmente terminó ganando el GP del Reino Unido. "Yo mismo pensaba al principio que era un incidente de carrera. Pero luego ves que había muchas cosas que analizar, había una resalida... los comisarios tenían mucho trabajo", argumenta.

Por eso defiende que es mejor una sanción correcta aunque se tarde en tomar que una decisión errónea por precipitada. En cualquier caso, reconoce que "no va a dejar contento a nadie". Sobre todo a Verstappen, porque se veía ganador de la carrera y acabó en el hospital, sin puntos y con el monoplaza destrozado.

Consecuencias a medio plazo

El especialista de la SER recuerda que el escenario de limitación presupuestaria que en la actualidad tiene la Fórmula 1 puede condicionar a Red Bull después de este incidente. Considera que el coche de Verstappen quedó destrozado y requiere mucho trabajo para el equipo. "Les puede limitar en su desarrollo a medio plazo", defendió anoche en los micrófonos de la SER.

La evolución de Ferrari

Una nota que destaca De la Rosa de esta última carrera del Mundial de Fórmula 1 fue el gran rendimiento mostrado por la escudería italiana, con Charles Leclerc luchando por la victoria y Carlos Sainz remontando hasta la sexta plaza. "Los Ferrari iban como un misil. Carlos sabe que si no se le engancha la rueda en su parada en boxes hubiera estado más adelante", explica.

A su juicio, la escudería de Maranello está mejorando mucho y su rendimiento en este Gran Premio de Gran Bretaña le da "un rayo de esperanza" de cara a las próximas carreras. Ahora mismo, Ferrari ocupa la cuarta plaza en la clasificación de constructores por detrás de Red Bull, Mercedes y McLaren.