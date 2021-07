Samaranch descarta la cancelación de los Juegos Olímpicos y habla de la posibilidad de que haya público

Este viernes 23 de julio arrancará una nueva edición de los Juegos Olímpicos. Este martes, Toshiro Muto, presidente del comité organizador de los Juegos, hizo saltar las alarmas al no descartar una cancelación a última hora de la competición.

Para quedarnos más tranquilos, Juan Antonio Samaranch, Vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), ha charlado con Yago de Vega en 'El Larguero'.

¿Cómo va el nivel de nervios a horas de arrancar los Juegos?

"Más que nervios hay mucho que hacer, muchas cosas que afinar... pero los Juegos están lanzados. El comité organizador está muy bien engrasado y todas las partes, que son muy complejas en Juegos normales, imagínate en Juegos con pandemia, como son la recepción de los atletas de todas las delegaciones se han podido llevar a cabo con perfecto orden y mucho éxito. Por lo tanto, estamos muy contentos, esperanzados y deseando que llegue el momento de poder inaugurarlos".

Le tengo que preguntar por unas declaraciones de Toshiro Muto, el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, que ha dicho hoy que tienen que estar muy pendientes de cómo va la evolución de los posibles brotes que pueda haber en la Villa Olímpica entre los deportistas, asistentes técnicos y entrenadores y que eso determinará el futuro de la competición. ¿Eso que significa realmente?

"Claro que tenemos que estar todos atentos a todo y hay que vivir con las evoluciones que pueda hacer la pandemia. En estos momentos, las incidencias que puedan haber de contactos cercanos o de casos que hayan tenido COVID en la Villa o en las delegaciones son muy muy minoritarios, están todos controlados y nada nos hace pensar que vaya a haber ninguna disrupción significativa o no significativa sobre los Juegos. Yo comprendo que tenemos que ser cautos, pero los Juegos están lanzados y quedan menos de 48 horas para tener la inauguración y así va a ser. Desde luego respetando todas las medidas de seguridad que son cuantiosas, justas y necesarias y respetando todas las regulaciones que hay. Nosotros estamos convencidos de la seriedad de las autoridades sanitarias de Japón y las normas que han impuesto. Normas que respetamos y que estamos todas las delegaciones muy empeñadas en poder seguir para garantizar un gran desarrollo de los Juegos".

¿Podríamos decir que han tenido, en esas conversaciones entre el comité organizador y el COI, que ha habido una actitud demasiado catastrofista por parte de la organización de los Juegos en Tokio?

"No, no, para nada, no es eso. Pero sí que es la responsabilidad de un país, la responsabilidad de las autoridades sanitarias y del COI de que los Juegos se tienen que celebrar, por encima de todo, en un entorno de salud y de seguridad. Por el bien de los atletas y de la gente que vienen en las delegaciones y, sobre todo, por el bien de los generosísimos anfitriones que tenemos que nos abren las puertas de sus casas y de su ciudad para que podamos venir y celebrar estos Juegos. Yo no creo que haya catastrofismo, yo no lo siento, sí una gran responsabilidad por parte de todos los responsables. Una responsabilidad que hay que agradecer".

Lo digo porque desde la organización de los JJOO en Tokio es donde se ha hablado de posible cancelación, vamos a ver si se disputan... lo digo por eso, porque la información que se transmite desde allí es de que se van a organizar los Juegos pero que si hay cualquier tipo de problema, a lo mejor se toman medidas. Podemos confirmar ahora mismo que los Juegos empiezan el viernes sí o sí, ¿no?

"Los Juegos empiezan el viernes sí o sí y además se celebran con toda normalidad, con unas condiciones extraordinarias que, en todo caso, estaríamos esperando, según el acuerdo al que se llegó entre el COI, las autoridades de Japón y del Gobierno Metropolitano de la ciudad de Tokio y el comité organizador, que en caso de que la pandemia fuera recediendo, que a lo mejor se pudiera incluso aceptar ciertos niveles de público en los estadios. No estamos en ningún escenario ni de lejos ni de cerca que alguien considere la posibilidad de que haya una ruptura sobre el normal desarrollo de los Juegos. Al contrario, estamos muy animados, muy concentrados y esperando que a lo mejor las cosas vayan mejor de lo que esperábamos".

Nos quedamos más tranquilos y si ya hay algunos eventos que puedan ser con público, pues sería una alegría para todos. 71 positivos confirmados, imagino que esto era de esperar, hay que aplicar el protocolo correspondiente y no pasa nada. Esto pasa en la Villa Olímpica como está pasando en el resto del mundo, habrá que asumirlo, ¿no?

"Habrán llegado entre el personal acreditado más de 35.000 personas. Estamos hablando de 70 sobre 35.000... todos sabemos que vivimos en un mundo con pandemia, nadie se ha olvidado. Al contrario, las medidas que hay, las restricciones que hay, los distintos grupos que hay cada uno viviendo en su burbuja y con unas condiciones muy extrictas para proteger la seguridad de todos los demás y la propia, hacen que todo esto se pueda controlar y minimizar. Creo que 70 casos en una comunidad tan amplia, tan grande y viniendo de tantos sitios, creo que está demostrando que las medidas que se han tomado para la detección temprana de los casos está funcionando y no hay en estos momentos ninguna sensación de que esto pudiera ir a más".

¿Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que son los Juegos más difíciles de la historia?

"Yo creo que no nos equivocamos, ¿no? Son muy difíciles de organizar por dos cosas. Estos Juegos de Tokio tienen la complejidad de unos Juegos normales, y eso sería Tokio 2020 en el año 2020, pero a eso se le añade la complejidad infinita de haberlos aplazado un año con, literalmente, decenas de miles de contratos que hay que renegociar y cambiar y con todo el coste y el trabajo que hay que hacer. Y, además, una vez se hacen un año más tarde, hay que hacerlos dentro de unos protocolos que nadie nunca ha aprobado antes de prevención, seguimiento y protección sobre el COVID. Por lo tanto, sí, creo que nuestros anfitriones japoneses van a merecerse mucho el título de haber organizado los Juegos más difíciles de la historia. Y estamos convencidos de que lo harán con un éxito extraordinario".

Ya que habla de contratos, de patrocinadores, que haya habido que renegociar la situación... el tema del público, que no haya público no ayuda a la hora de renegociar esos contratos, ¿pero el impacto que ha tenido este año con el aplazamiento el COI con estos contratos publicitarios cuál ha sido?

"No es cuestión ahora de ver el número fino o el número grande, lo que sí que es verdad es que el aplazar los Juegos Olímpicos ha costado mucho dinero. Pero por encima del dinero está que da igual la parte económica, da igual que hubiera seguros de cancelación, el movimiento olímpico no está para no pelear hasta el último aliento por los atletas. Y hay una generación entera de atletas que han entrenado como fieras durante muchos años para llegar a estos Juegos y había que darles la oportunidad de competir. Y por eso se ha luchado y ese es el motivo por el que existe el COI y el olimpismo, es por ellos: para que inspiren al resto de la sociedad y de la juventud. No es una cuestión de que cueste más o menos, cuesta lo que tiene que costar. El poder hacer los Juegos, dar a esta generación de atletas esta oportunidad y al mundo la oportunidad de ser inspirados por ellos, nos va a llenar de felicidad".

Yo creo que estos son los Juegos de los medios de comunicación, sin público en las gradas la gente va a estar muy pendiente de los medios de comunicación, gran parte de la responsabilidad también es nuestra.

"Los Juegos Olímpicos siempre han necesitado a los medios de comunicación. Los Juegos en sí mismos son un gran espectáculo deportivo y una gran competición. Se trata de comunicar valores que inspiren a la juventud y a las nuevas generaciones. Y eso lo hacen ustedes. Si nosotros lo hiciéramos sin altavoz de los medios de comunicación para poder multiplicar por mil millones al número de personas al que lleguen esos ideales olímpicos, este ejercicio tendría poco resultado o poco legado hacia el futuro. Es gracias a los medios de comunicación que los Juegos Olímpicos se pueden comunicar. Por lo tanto, siempre ha sido la responsabilidad de los medios el éxito de los Juegos Olímpicos y hoy les necesitamos más que nunca"

¿Cuánto tiempo lleva usted en Tokio?

"Nada, 48 horas. Muy poco tiempo, pero estamos con las reuniones del COI... muy ocupados, que es como tiene que ser. Con ganas de que empiecen los JJOO".

Le pregunto por la delegación española. 321 deportistas españoles, como siempre con la máxima ilusión, con esas 22 medallas de los JJOO de Barcelona como gran referencia... lo importante es que llevamos un gran grupo, ¿no?

"El equipo es extraordinario y las esperanzas son enormes, además de todos los deportes y de todas las especialidades. El que lo lleva todo esto al dedillo es Alejandro Blanco, el presidente del COE, y el me dice que viene muy confiado. Por lo tanto, mi grado de confianza en el equipo va mucho en función de la confianza que tiene el propio Alejandro por el conocimiento que tiene de la situación real del equipo".

Este año tenemos la novedad de dos abanderados: Saúl Craviotto y Mireia Belmonte. Creo que era necesaria la paridad.

"La paridad en el mundo olímpico es una realidad ya. Aquí creo que el porcentaje de participantes entre hombres y mujeres está alrededor de 51 y 49%... es una realidad. Y en el deporte en España es también muy paritario. El deporte femenino ha sido el gran abanderado de los éxitos del deporte español ya en muchas ediciones de los Juegos Olímpicos. Y más que un hombre y una mujer llevando la bandera, son dos de los mejores atletas de la historia de nuestro país. Estoy feliz de que sean ellos dos".

¿Cuáles son los deportes con los que más disfruta?

"Yo tengo mi corazoncito con muchos de los deportes. Hay muchas pruebas atléticas que me gustan, sobre todo de larga distancia. Me gusta mucho la piscina desde que hace 10 años la Federación Internacional cambió el ritmo de la piscina. Tengo una debilidad por un deporte minoritario que es el pentatlón moderno. Si no estuviera aquí y estuviera en España me quedaría en una butaca pegada a ella para ver desde la halterofilia hasta los saltos hípicos. Soy un privilegiado porque voy a asistir a algunas de las pruebas".

¿Cuántas medallas vamos a sacar?

"Ah no, ah no. ¿Qué ha dicho Alejandro? (risas)"

Ellos tienen la costumbre de hacer una predicción en un sobre y lo abren tras los JJOO y suelen acertar bastante. Osea que no le voy a sacar una cifra, ¿no?

"Sería una irresponsabilidad. No lo sé, no lo sé. Espero que superemos Río y el sueño sería superar Barcelona. Con un equipo de 300 y pico atletas maravillosos creo que haremos un gran resultado y España seguirá ocupando ese puesto importante dentro del deporte mundial. Sobre todo, en los deportes de equipos".