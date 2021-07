Iñigo Urkullu ha anunciado este jueves que todas las actividades económicas deberán cerrar a la 1:00 y que la mascarilla será obligatoria en los "entornos urbanos transitados". Las nuevas restricciones están enmarcadas en la Ley Antipandemia aprobada hace unos días por el parlamento vasco ya que el Ejecutivo de Lakua no tiene mucho más margen de maniobra tras la negativa del Gobierno central a las dos propuestas del lehendakari: los toques de queda y la mascarilla obligatoria.

Entrevistado en Hora 25, Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística y portavoz del Gobierno Vasco, ha asegurado que la coincidencia de la aparición de la nueva variante —más contagiosa—, la relajación de las medidas con motivo de las vacaciones y algunos comentarios políticos recientes ha tenido como efecto una transmisión comunitaria, y que es eso lo que ha motivado su decisión.

"El lehendakari está reformulando la literalidad del texto para recordar que el uso de la mascarilla es obligatorio donde no se pueda mantener 1,5 metros de distancia", ha asegurado Zupiria, quien también ha lamentado la falta de competencias de las comunidades autónomas para hacer frente a la gravedad de la pandemia.

"Hay que usar la mascarilla"

"En todas aquellas circunstancias en las que haya una concurrencia de público, sea un paso de cebra, una playa o un paseo, hay que usar la mascarilla", ha añadido.

Preguntado por si a partir de ahora se va multar por motivos distintos a los que se tomaban en consideración hasta ahora, Zupiria ha asegurado que "se va a tener que sancionar con más insistencia porque la situación es mucho más delicada".

"Todas las peticiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han sido desestimadas y Urkullu le pidió a Sánchez que, ante la imposibilidad de tomar medidas, le pidió que declarara el estado de alarma. Pero decayó en mayo y el lehendakari le ha pedido una aclaración del texto por carta, pero no ha habido respuesta", ha dicho.

Zupiria ha reconocido que no sabe si Sánchez debería decretar un nuevo estado de alarma, pero ha reclamado un marco jurídico que les permita combatir la pandemia. "Veremos cómo se soluciona esta situación, que es confusa", ha dicho. "Hay una transmisión muy elevada que afecta sobre todo a la población no vacunada, de menos de 30 años, pero es cierto que no se están registrando los fallecimientos que se dieron en pasadas olas".