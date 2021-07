Tarot, Fenicios y Cristianos

Cuando escuchamos la palabra tarot, en seguida nos ponemos alerta. Pensamos en un timo televisivo, en una superstición moderna con cierto halo de tradición medieval. Podemos pensar muchas cosas, pero ninguna Buena. Sin embargo, el tarot es un juego de cartas que, si bien es cierto, su historia no va más allá de los últimos años de la Edad Media o los primeros del Renacimiento, cuenta con una historia sugerente. En el primer bloque del programa hablaremos de ello y de un tarot muy especial, el que la tradición dice que diseñó el artista italiano Mantegna.

Para muchos, esta tradición de cartas con imágenes simbólicas viene del cercano Oriente, quizás de Egipto. No ha ni una sola prueba que así lo demuestre. No hay paralelos ni evidencias que puedan comparar algo con el mundo de los faraones. Y de haber algún vínculo de conexión, éste debió de haber sido el mundo fenicio. A ellos dedicamos la segunda parte de nuestro programa. Hablaremos no de cómo trajeron el tarot, no me entendáis mal, por favor, sino de cómo este pueblo comercial de la franja Sirio Palestina sirvió de cadena de comunicación entre todos los pueblos del Mediterráneo en el primer milenio antes de Cristo. Y hablando de Cristo, todo está conectado, ejem, acabamos el programa con nuestro biblista de cabecera, exponiendo cómo fueron y nacieron las primeras comunidades cristianas en los siglos I-II y cómo se expandió esta religión por todo el Viejo Continente y Asia, hasta acabar convirtiéndose en la religión de estado del Imperio Romano