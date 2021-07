El pasado jueves, la SER informaba que el PSOE quiere democratizar la carrera judicial. Lo hará en el en la ponencia política del 40º Congreso del partido planteando un sistema de becas para aquellos ciudadanos que quieran estudiar oposiciones y acceder a la carrera judicial y “que permita aflorar el talento y la vocación de los aspirantes a los distintos cuerpos, sin que la situación económica sea un impedimento insuperable, como lo es para muchas personas y sus familias en la actualidad".

“La carrera judicial es elitista porque no todo el mundo puede acceder, pero eso no significa que esté formada por élites sociales”, valora Fernando de la Fuente, viceportavoz Jueces y Juezas Para la Democracia, quien cree que esta propuesta del PSOE no es más que “instaurar en el acceso a la función pública los mismos criterios para las becas en estudios generales”. En ese sentido, considera que la carrera acaba siendo endogámica en el sentido de que quienes acceden no es que sean familiares de jueces, “sino solo personas que pueden permitirse varios años de estudio duro”.

Por ello, apunta de la Fuente que “la carrera judicial debe ser en igualdad” y que todo aquel que quiera hacer una oposición “debe ser becado”, ampliando el espectro a otros ámbitos del funcionariado.

Reunión con la minsitra de Justicia

En otro orden, el viceportavoz también dio algunos apuntes de la reunión de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia con la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop. Una reunión en la que titular de Justicia trasladó, en relación con la renovación de los órganos judiciales, que “el Gobierno está en la línea de seguir exigiendo al PP que cumpla la Constitución y que luego se pueden elegir los métodos de elección”

Por ello, insiste de la Fuente que las asociaciones de jueces piden que se estudien alternativas y advierte que “tan malo es un sistema politizado como un sistema en el que exista corporativismo”. Además, considera que “una asociación judicial que no postule el cumplimiento de la ley estaría dando un mal ejemplo”. Por eso, apunta, todas están de acuerdo en que hay que mirar alternativas, aunque “unos ponen más énfasis en encontrar la solución”.