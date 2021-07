Santiago Segura: "Torrente es un personaje ridículo, pero la mayoría de gente lo entiende"

El director de ‘¡A todo tren! Destino Asturias’, que se encuentra actualmente en cines, arranca su particular playlist con ‘Mediodía en la Luna’, banda sonora de ‘Padre no hay más que uno 2’. Pero esto de las listas de canciones no es nuevo para él, tal y como reconoce el cómico “era el clásico friki que grababa canciones en casetes para enamorar a las chicas”.

Con ese carácter romántico se arranca a cantar por Frank Sinatra y su ‘Me and my shadow’. “Hay cientos de canciones de Sinatra increíbles y siempre se escoge ‘New York, New York’ o ‘My Way’”, declara el cómico.

Y de la Voz, al Maestro. Segura vuelve a coincidir con nuestro anterior invitado, Marwán, y su siguiente elección no puede ser otra que Joaquín Sabina y sus ‘Pastillas para no soñar’. Aunque reconoce que “podría ser cualquiera, me pasa como con Sinatra me gustan todas sus canciones”. A raíz de este tema recuerda una anécdota con el cantautor de ‘Semos diferentes’, banda sonora de ‘Torrente’. “Mientras Joaquín insistía en que la cantara alguien canalla, yo le preguntaba quién era más canalla que él”, relata Santiago Segura.

Sobre la próxima entrega de Torrente, también ha dejado caer que “de la misma manera que no hay Rocky VI y hay Rocky Balboa; no habrá Torrente 6, sino José Luis Torrente”.

También tiene un hueco para las canciones infantiles, como el clásico ‘Busca lo más vital’ de ‘El libro de la selva’. Canción que le transporta a su infancia, al cine y las sesiones matinales. “Llevé a mis hijas a ver la nueva, la versión digital y les gustó tanto como la otra… ¡Casi las desheredo!”, cuenta el actor.

Su amigo Nicolás Romero, más conocido como Poquito de los Chiripitifláuticos, ha aprovechado la ocasión para saludarle a propósito de una elección musical ‘chiripitifláutica’. Y entre amigos también es la siguiente canción elegida de Santiago Segura. La versión homenaje a Luis Eduardo Aute de ‘Pasaba por aquí’, “siempre me han gustado las colaboraciones y el rollo amiguil”, comenta el cómico.

Dentro de la particular playlist también se encuentran recuerdos íntimos. ‘High noon (do not forsake me)’ de Frankie Laine fue lo que sonaba “la primera vez que compartió lecho con una mujer”, tal y como el mismo ha relatado.

Como buen maestro de ceremonias también se lanza con Joel Grey y su archiconocido ‘Willkommen’, banda sonora de la película ‘Cabaret’. “Fue mi primer disco, lo compré en Discoplay, estaba en esta misma calle”, recuerda Segura.

Entre toda la música elegida por el cómico destaca la variedad y entre ellas una fuera de guion, ‘Río Rebelde’, que acompaña con una gran verdad: “Todo el mundo escucha Julio iglesias”.