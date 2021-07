"Un sueño hecho realidad": La experiencia de Saúl Craviotto como abanderado español en los Juegos Olímpicos

Saul Craviotto pasó por El Larguero tras completar la noche como abanderado español en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos para comentar su experiencia. Por primera vez en esta cita, el COI permitió la existencia de dos abanderados y España designó al piragüista y a Mireia Belmonte.

El piragüista, que participará en K1 Y K4, es una de las grandes esperanzas de medalla de la delegación española, y es una absoluta leyenda debido a sus logros en anteriores citas olímpicas. Están fueron sus sensaciones como abanderado: “Una gran felicidad y un sueño hecho realidad. Sobre todo, representar a tu país para mí es un premio, un reconocimiento y un regalo. Estoy muy feliz también porque cuando miraba para atrás veía al pedazo de delegación y de deportistas que tenemos”.

La nueva decisión de poder designar dos abanderados era aplaudida por Saúl: “Ha sido un acierto contar con un hombre y una mujer. Para mí ha sido un orgullo que me hayan escogido junto con Mireia, una deportista que admiro y a la que le deseo lo mejor. Ha sido maravilloso poder portar la bandera junto a ella”.

Respecto a otras ceremonias de apertura, Craviotto indicaba como ha sido una gala marcada por la ausencia de público debido a la situación sanitaria: “Yo viví los juegos olímpicos de Pekín 2008 y sí que se ha notado la ausencia del calor del público, pero hay que entender la situación que estamos viviendo. Tenemos que quedarnos con el símbolo que es portar la bandera. Mucha gente desde casa se habrá emocionado al ver a la delegación española en Tokio”.

Saúl reflejó el gran sentimiento que ha sido llevar la bandera durante la ceremonia, y se acordó de su familia en esos momentos tan importantes: “Desde casa seguro que me han seguido. Estaba hablando con mi mujer, mis padres... todos estaban muy emocionados. En esos momentos te acuerdas de tu gente: de mi mujer, de mis hijas, de toda mi familia... hay mucha gente que nos sigue y nos apoya durante todo este tiempo”.

La aparición de Celia García, mujer de Saúl

Precisamente su mujer Celia, también quiso participar en el programa para dejarle un mensaje a su marido en vivo y en directo: “Saúl estaba guapísimo, como siempre. Es una pena no vivirlo allí. Haber podido ir a ver la inauguración y verlo competir en vivo hubiera sido maravilloso. Nos ha tocado vivir una pandemia y bueno, lo vemos desde casa. Con el cambio de hora me va a tocar trasnochar y más con mis hijas que madrugan un montón”.

Además, expresó la dificultad que tendrá para ver a Craviotto debido a las grandes diferencias horarias: “Siendo de madrugada no sé a quién voy a engañar para verlo junto a alguien. Para la final de K4 nos juntaremos seguro porque al día siguiente como es sábado, si trasnochamos tampoco pasa nada”.

Saúl Craviotto esperanza de medalla o medallas española

El abanderado afirmó estar muy preparado para las dos pruebas que tendrá que afrontar, y aunque no se quiere colgar la medalla antes de tiempo, Saúl confirmó las buenas sensaciones: “Sí. Vamos a por todas y a ver que sale. A mí no me gusta vender las medallas antes de poner la piragua en el agua. Estamos con buenos tiempos y tenemos un equipazo, pero ya veremos”.

Después de Tokio la continuidad del piragüista asturiano está aún por decidir, y Saúl no soltaba prenda en torno a una posible retirada: “Vamos a competir en Tokio y necesito urgentemente unas vacaciones largas y después ya veremos. La decisión la quiero tomar después de las vacaciones. Mi entrenador me va a dar seis meses de descanso”.