La promesa del Real Madrid que se ha estancado: "El futbol no espera a nadie y ya tiene una edad"

La actuación de Asensio en estos Juegos Olímpicos

Marco Asensio está llamado a ser una de las estrellas del campeonato, sin embargo, no brilló en el debut de los Juegos Olímpicos. La actuación del jugador en los próximos partidos puede marcar el futuro del jugador madridista y su devenir en la selección.

Aritz Gabilondo destacó los 25 años del jugador para avisar de que es el momento para explotar: “Lo más importante es que son los jugadores de su generación. En el Madrid siendo joven no ha podido triunfar porque las estrellas le eclipsaban. Pero esta es su generación y aquí es donde tiene que dar el do de pecho. El fútbol no espera a nadie y ya tiene 25 años”.

José David López también explicó que versión es la que esperan los aficionados del mallorquín: “Lo que nos pasa con Asensio es que todos tenemos la versión de cuando exploto. Esa es la versión que esperamos todos y el tiempo ha pasado, le han pasado por la derecha. Si no es titular será un mensaje del seleccionador y lastrará a Asensio”.

La selección olímpica en busca de su primera victoria

Aritz Gabilondo reflejó la necesidad de un nuevo delantero centro que aporte a la selección ese gol necesario: “Creo que va a haber cambios en la alineación. Es un torneo corto y la selección tiene un fondo de armario que no tiene ninguna otra. Por ejemplo, Rafa Mir me parece que puede entrar. España tiene que ir al ataque y ser más imperiosa”.

Mientras que Gabilondo eligió a Mir, José David López se quedó con el jugador del Español Javi Puado como una de las posibles sorpresas en el partido de mañana: “Viendo la falta de ritmo que hubo el otro día quiero hacer principal hincapié en eso. Por aportar diferente y porque no quiero ver a Mikel Oyarzabal perdido, creo que Puado será una de las grandes sorpresas”.

La actualidad del FC Barcelona

El Barça se midió contra el Girona en el segundo partido de la pretemporada. El resultado final fue un 3-1, con el gol de Rey Manaj y los penaltis de Gerard Piqué y Memphis Depay. Precisamente el holandés fue una de las principales novedades en el partido, junto con la vuelta de Griezmann. Lo analizaron Ramón Besa y Santi Ovalle:

Ramón Besa nos contó cómo fueron los primeros instantes de Memphis con la camiseta blaugrana: “No se sabe cómo funcionará hasta que le dé la bendición Messi. El gran quid de la cuestión es como mezclará con Messi”.

Además, también explicó cómo está la rampa de salida ahora mismo con el overbooking de delanteros: “La gente lo que espera además de Messi es Ansu Fati. La gente tiene muchas expectativas y esperanzas como él. Si contamos a Memphis contamos a Messi contamos a Agüero y contamos a Ansu Fati aquí hay muchos. Habrá que ver qué pasa con Griezmann. Nos podemos encontrar con una situación parecida al caso de Luis Suárez”.

Respecto a las otras posiciones que bailan todavía en el conjunto blaugrana, Ramón Besa tan solo vio necesario el movimiento de una pieza: “Se ha visto a jugadores de cantera centrocampistas que quizás no son tan físicos como Wijnaldum, pero que pueden servirle a Koeman. Yo tengo la sensación de que le hace falta un central”.