"Si fuera por mí, no volvería a jugar en el Real Madrid": Roncero hace la cruz a su mayor decepción

El Real Madrid ha sufrido este domingo su primer traspiés de la pretemporada en Escocia después de verse remontado por el Rangers FC hasta caer 2-1. Pese a ser uno de los primeros amistosos del verano y faltar aún muchos de los habituales entrenándose con el grueso de la plantilla, este partido ha servido para sacar alguna conclusión y varios señalados. Así lo ha reflejado un Sanedrín de El Larguero en el que el hartazgo de Tomás Roncero con ciertos nombres se ha hecho notar.

Mario Torrejón se pone en la piel de los mayores decepcionados: "Entiendo perfectamente al madridista que esté preocupado ahora mismo. Estos tests sirven de poco bueno, pero si pierdes te dejan mal cuerpo", admitió, antes de analizar el partido en sí. "El Madrid no ha sido capaz de agarrar el partido en ningún momento. Ese centro del campo es poco consistente. Isco me parece que no va a ser nada parecido ni a lo que fue. Que Isco y Marcelo se enganchen al ritmo de competición de un equipo como el Real Madrid es muy difícil", destacó.

Tomás Roncero pone en contexto el choque antes de sus recados: "Ha sido la primera prueba y faltaban 16 de 25. Tengo mis brotes verdes que son Lunin, que si un día tiene un constipado Courtois es un porterazo; me gusta mucho Rodrygo, que ha vuelto a demostrar la eficacia que tiene; y la tercera es la cantera del Real Madrid: yo pondría a Miguel Gutierrez, Victor Chust puede ser cuarto central perfectamente, Antonio Blanco va a ser un 'Casemiro' versión cordobesa e incluso ese desparpajo de Sergio Arribas.

Javier Herráez tomó este testigo al asegurar: "Si Ancelotti es valiente, hay que darle oportunidades a los canteranos".

Roncero: "Con Isco he arrojado la toalla"

Tras ello, Roncero llevó a cabo el mayor tirón de orejas de la noche: "Para mí el problema son los acomodados. Marcelo creo que tiene un salvavidas de extremo. Con Isco he arrojado la toalla. Y si fuera por mí no volvería a jugar en el Real Madrid Luka Jovic. A mí no me toma el pelo nadie. Es para decirle 'si crees que somos tontos en el Real Madrid, lo llevas claro'", apuntó el periodista de Diario As, añadiendo incluso que "en el caso de Odegaard estoy harto de la eterna promesa".

Torrejón también rascó sus notas positivas del duelo: "Lo mejor, que hay portero suplente, pero es muy suplente. Que Nacho está preparado para liderar la defensa pese a la expulsión... y poco más de buenas noticias. Sigo viendo a Jovic desconectadísimo. Lucas Vázquez va a volver a hacer una gran temporada como lateral, pero de extremo todavía le va a costar", manifestó, aunque sus mayores dudas se sitúan en el medio campo.

Bale, ¿el fichaje del verano?

"Creo que Odegaard se va a marchar, Isco lo veo muy complicado y Ancelotti no creo que vaya a reglar minutos a Marcelo por currículum", continuó Torrejón antes de cerrar con su voto de confianza hacia una incógnita del verano: "Bale ha rendido muy por encima de lo que dice la literatura, muy por debajo de lo que se pensaba, y no hay otra opción que sea que Bale este aquí. Deberás aprovechar sus pocos momentos de calidad, pero no es el fichaje ni mucho menos".

Roncero contestó incrédulo: "¿El fichaje es Bale? Yo ya no respondo, es una broma".

Una sensación muy diferente tiene Antón Meana respecto al galés: "Si Ancelotti lo recupera, Bale es capitán general. De lo que queda arriba, tiene más gol que todos los de su alrededor juntos".