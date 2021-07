Las últimas encuestas abren la puerta a un hipotético Gobierno de derechas

Los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondientes a junio y julio muestran, después de la realización de sus encuestas, una batalla entre Partido Popular y Partido Socialista por el Gobierno, sobre todo tras los últimos sucesos como los indultos en Cataluña. En el barómetro de junio se hablaba de un recorte de distancias del PP, con un 23,9% en estimación de voto, con el PSOE quedándose solo 3,5 puntos de los socialistas, que seguían perdiendo fuelle y obtendrían un 27,4% de los sufragios.

Sin embargo, según los resultados de las encuestas de julio, publicados la pasada semana, el PSOE ha mejorado ligeramente sus expectativas electorales y obtendría un 28,6% de los votos -1,2 más que hace un mes- frente al 23,4% del PP, que baja cinco décimas, con lo que la distancia entre ambos se amplía hasta los 5,2 puntos. Y a partir de los datos en bruto de estos últimos CIS, la firma demoscópica Elemental Research ha realizado un trabajo de análisis en el que abre la puerta a un futuro cambio de Gobierno a favor del bloque de derecha con PP y Vox al frente y el apoyo de Ciudadanos y Navarra Suma. Así lo ha explicado José Pablo Ferrándiz, su fundador y director, con Pedro Blanco en 'Hoy por hoy': "Se da un vuelco en la primera posición".

El bloque de derechas cogería fuerzas y podría dar la suma

"Siempre hemos hablado de la cocina electoral, pero no es otra cosa más que el análisis de datos brutos, cogiendo diferentes ingredientes, y hemos hecho una estimación alternativa al CIS", comienza Ferrándiz, que confirma cambios: "Desde junio, la primera fuerza política sería el Partido Popular, que no garantiza tener el Gobierno, pero sí es un vuelco".

"Lo que hemos visto es que se queda al límite PP y Vox, con 174, necesitando el apoyo o la abstención de Navarra Suma y Ciudadanos. No podría tener mayoría de rechazo. El bloque de la derecha con ambos llegaría a 177 y daría la suma para lograr el Gobierno. Con un único diputado, Ciudadanos entraría y sería importante", explica.

No se tienen en cuenta aún los cambios en el Gobierno

Los indultos habrían teniendo un rol importante, pero no aún los cambios de Gobierno: "No incluye los cambios de Gobierno. Sí se tienen en cuenta los indultos. En julio se produce una movilización de electorados de PP y PSOE. Los de la derecha se han movilizado mucho por los indultos, pero también los del PSOE y les habría sentado bien. El trabajo de campo de la oleada del CIS no ha cogido ese tiempo".

Además, según su análisis, hay tres cuestiones fundamentales: "Una de ellas con la participación. Hemos estimado una participación del 67%. Tradicionalmente cuando ha habido baja el PP ha obtenido buenos resultados. La siguiente es la transferencia de votos entre los bloques. Hay menos bipartidismo pero sí bibloquismo. Hay votantes de la derecha que pueden votar a la izquierda y viceversa. La tercera, que la concentración del voto de la derecha fuera en dos partidos y no en tres como había con PP, Vox y Ciudadanos. Ya hemos visto en la Comunidad de Madrid que Ciudadanos tiende a ser una fuerza, no a desaparecer, pero sí minoritaria".

Otras encuestas de este lunes en otros medios

Además del barómetro del CIS de la semana pasada, este lunes hemos conocido varias encuestas más en algunos diarios, alguna de ellas con intención de voto y otras con valoración del presidente y de su Gobierno. Con intención de voto viene el sondeo de Gad3 para ABC con esta conclusión: el cambio de ministros no ha frenado la caída de Pedro Sánchez. Según esta encuesta, si hoy se celebraran elecciones, el PSOE perdería 19 escaños respecto a sus resultados de las últimas generales de noviembre de 2019. El PP, en cambio, ganaría 50 que sumados a los votos de VOX le brindaría la oportunidad de alcanzar la mayoría absoluta. Incluso podrían alcanzar los 190 escaños sumando a otras formaciones, según cálculos de ABC.

En La Razón, analizan la aceptación del líder del PP. Según el sondeo de NC Report, casi tres de cada cuatro votantes de los populares cree buena o muy buena la gestión de Casado al frente del partido pero le acecha la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. A la pregunta ¿quién cree que es el mejor candidato Ayuso o Casado?, casi el 52% elige a Casado pero alrededor del 40% prefiere a la presidenta madrileña. En este sondeo hay un amplio rechazo de los votantes del PP a que Albert Rivera pueda tener un papel importante papel en el partido.

Y en El Mundo, un estudio de Sigma Dos compara la aceptación de Sánchez entre sus ciudadanos respecto a otros líderes europeos y la conclusión es que el presidente español es el peor valorado y es el único que no se acerca al aprobado. Obtiene un 4,26 de nota.