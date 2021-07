El enfado de Jorge Prieto, el 'enfermero del Wanda': "Hemos olvidado muy rápido"

Jorge Prieto se hizo viral hace unas semanas por cómo animaba con su monólogo a los vacunados en el Wanda Metropolitano de Madrid. Pero el tono del enfermero ha cambiado en las últimas horas. Ayer publicó un post en Instagram en el que denunciaba que el 80% de las pruebas de antígenos que había realizado durante todo el día habían sido positivas. El nivel de saturación sigue en máximos: “Lástima, pena y rabia es lo que siento cuando escucho y leo comentarios sobre este tema criticando a los sanitarios, mientras nosotros seguimos poniendo en peligro nuestra seguridad”. Hoy hemos hablado con él en ‘La Ventana’.

El enfermero quiso evidenciar en su mensaje la preocupación por el empeoramiento de la situación epidemiológica en nuestro país. Si el virus se sigue extendiendo entre los que aún no están vacunados, corremos el riesgo de reforzar las variantes más peligrosas y eso se puede traducir en un repunte de hospitalizaciones. Jorge ha vuelto a sentir ese miedo: “Yo tengo mucha preocupación porque he vivido todas las caras de la pandemia. Después de año y medio de pandemia en el que nos han quitado la libertad de salir, hemos olvidado muy rápido”.

En ese sentido, Prieto ha notado un cambio de actitud en la gente: “Hemos reforzado el individualismo y nos hemos vuelto un poco egoístas. Al principio, la gente se vacunaba sobre todo por su familia; ahora, los que vienen a vacunarse lo hacen por ellos mismos”. A pesar de todo, el enfermero no cree que sea necesario obligar a la gente a vacunarse. Él apuesta más por la pedagogía: “No he creído nunca en la obligatoriedad, pero sí creo que hay que explicar bien las verdaderas consecuencias de la pandemia y los beneficios de vacunarse para que cada uno tome la decisión que quiera con libertad”.

Visión de túnel

A pesar del cabreo, Jorge cree que deberíamos ajustar el enfoque: “Nos hemos centrado en la gente que incumple las normas, pero la sociedad se está vacunando y todo el mundo viene con muchas ganas. A veces, tenemos una visión de túnel y nos fijamos solo en los que lo están haciendo mal, pero hay otra mucha gente que lo está haciendo bien. A todos ellos les invito a un café”.

A pesar de todo, el enfermero reconoce que los ánimos están bajo mínimos: “Psicológicamente hemos pegado otro bajón. Sentimos que volvemos a lo que ya hemos vivido y eso nos da miedo”. El descanso es cada vez más necesario para los sanitarios, y más a estas alturas del año. De momento, mantiene sus vacaciones programas para septiembre, pero no descarta que tenga que volver: “Me dolerá si al final me dicen que no las tengo, pero volveré a trabajar”.