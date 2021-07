El covid también impacta en los sueldos

Sabíamos que la pandemia había pasado factura no sólo a la salud, sino a toda la actividad económica, y este miércoles hemos conocido el dato definitivo de afectación a los salarios: la Encuesta Anual de Coste Laboral del INE, una operación estadística que nos da un dato muy llamativo en el primer vistazo: un retroceso muy notable de los costes laborales y, sobre todo, de los salarios.

Es un primer vistazo del que no hay que fiarse del todo, porque la estadística está distorsionada por un factor con el que no contaba: por los ERTE, que compensó las bajadas salariales de la reducción de jornada con prestación por desempleo (prestaciones que no cuentan como salario) y porque implicaron también una rebaja de costes para las empresas en forma de exenciones a las cotizaciones sociales.

Y es que año 2020 estuvo marcado por los ERTE, que alcanzaron en los primeros momentos de la crisis a más de tres millones y medio de trabajadores, y esto altera los resultados a la baja, porque la reducción de jornada que suponían se compensó en parte con prestaciones por desempleo que no cuentan como salario. Por eso, entre otras razones, los datos registran una caída de los salarios del 2,6%, hasta los 22.837 euros anuales. Si miramos a los costes laborales totales, un dato más fiable -dice el INE-, la caída es del 2,1%: las empresas se gastaron por trabajador en 2020 31.150 euros. Este dato incluye las cotizaciones sociales que pagan los empresarios, que también se redujeron para las empresas en ERTE. Y otro dato peculiar en la encuesta de 2020 es el repunte del concepto “prestaciones sociales directas” que pasaron de 260 euros anuales por trabajador en 2019 a 374 euros anuales por trabajador en 2020, precisamente por el efecto de los ERTE y también de otras ayudas (por ejemplo, la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores confinados).

"La Encuesta Anual de Coste Laboral lo que estima es el coste laboral para la empresa de sus propios trabajadores. Si parte de ese coste total no recae sobre la empresa, sino que recae sobre el Estado, en concreto sobre el SEPE, como ocurre con los ERTE, ese coste total laboral que en 2019 figuraba como de la empresa, deja de pertenecer a ella, y pasa de estar a cargo del SEPE, por lo que hay una caída del 2,1% en el coste laboral y el 2,6% en el salarial que se debe exclusivamente a este hecho" explica en Hora 25 de los Negocios Ignacio Perez Infante, miembro de la Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de SMI y ex Director General de Empleo , que señala que la "fiabilidad de esta encuesta es muy grande, por no decir que total".

Las mayores reducciones de los costes laborales se dieron en los sectores y en los territorios más afectados por los cierres y las restricciones, mientras que en las actividades consideradas “esenciales” los efectos son mucho menores: se desplomaron en actividades como la hostelería (-31%), las actividades artísticas (-10,5%) y el transporte (-5,6%), muy afectadas por la pandemia, mientras que subieron en sectores como las industrias extractivas (+7,9%) y la administración (+5,3%). En cuanto a los territorios, los que tienen un mayor peso del turismo son los que registraron los mayores descensos de los costes laborales: Baleares (-11,5%) y Canarias (-10,7%). Los costes laborales crecieron en cambio en la Región de Murcia, un 1,5%. Por cierto, por actividades económicas los mejores salarios se pagan, según el INE, en “Suministro de energía eléctrica” y en el sector financiero, y los territorios con los sueldos más elevados fueron Comunidad de Madrid y País Vasco.

Mermas salariales que podrían reducirse si, finalmente, se eleva el salario mínimo a partir de septiembre como ha apuntado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que podría suceder si se mantiene una tendencia económica positiva. Aunque desde UGT consideran que esta medida llega tarde. "Como todo el mundo sabe, estamos totalmente en contra. Considerábamos que era importante subir el salario mínimo interprofesional a principios de año, porque esta subida impulsa también a los salarios que no están íntimamente relacionados con el SMI, pero también supone una subida de salarios, también era importante porque supone una subida de salarios sobre todo, para sectores que han sido muy castigados en la crisis, sectores muy feminizados, con condiciones muy precarias y, como ya hemos puesto de manifiesto, no estamos de acuerdo con esta no subida del SMI y, por lo tanto, con el retraso. Así que seguiremos exigiéndolo, pero sobre todo que tenga carácter retroactivo" explica Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT en Hora 25 de los Negocios.

"Parece que deja de oponerse de esta forma rotunda y es favorable a la subida, a partir de septiembre, "siempre que se mantenga el buen tono del mercado laboral" pero a mi esto miedo me da, porque esperemos que este anuncio no se vea afectado por el aumento del paro registrado de carácter estacional que históricamente acompaña al final del verano y que va a acompañar a este final del verano también" apunta también Pérez Infante, en referencia a la idea de que septiembre es un mes en que, tradicionalmente, se reduce el empleo.