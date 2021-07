Música oculta, arqueología Bíblica y deporte

La historia de la música está replete de mensajes ocultos. No me refiero a las modernidades que se pusieron de moda en la década de los 1960 y que se desarrollaron con profusión hasta casi el siglo XXI, con mensajes grabados al revés en los discos de rock; supuestos mensajes enviados a Satán (como si el hombre rojo con cuernos necesitara de estos artificios para entender lo que se le quiera decir). No, la historia oculta de la música viene de la mano de aquellos artistas que emplearon el lenguaje musical para hacer trascender un diálogo especial con los oyentes. La música, como sucede con cualquier estilo artístico, está condicionada por la realidad de la sociedad que le toca vivir. Si no fuera así, estaría fuera de contexto y su sentido sería nulo, ya que no llegaría a la gente. Pero echando la vista atrás podemos descubrir cómo muchos músicos usaron las partituras no para mandar mensajes ocultos, sino, al contrario, lanzar verdaderas arengas, abiertas y claras.

Seguimos hablando de arqueología bíblica. ¿Qué hay de cierto en lo que se nos cuenta en las Sagradas Escrituras sobre los lugares en donde vivieron los profetas del antiguo Testamento, por ejemplo, o el propio Jesús de Nazaret? Es poco lo que conocemos, pero son preguntas que han marcado la curiosidad del ser humano desde el siglo XIX. Con nuestro invitado intentaremos raspar la leyenda que sobresale en la superficie de esas historias para poder alcanzar la realidad.

Acabamos hablando de deporte y movimiento obrero. No tiene nada que ver con los temas anteriores, pero ahí precisamente descansa su misterio.