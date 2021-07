¿Es necesario un mediador sexual en el cine español?

En la industria de Hollywood existe la figura de coordinador de intimidad o 'coach sexual' para asegurar que las escenas de sexo se rueden con la máxima seguridad y respeto. Sin embargo, esta figura de mediador íntimo no existe en la televisión o el cine español. Cristina Andreu, presidenta de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, afirma que sí existen productoras como Zeppelín que disponen de un protocolo para las situaciones en las que haya cualquier tipo de abuso de poder, pero asegura que no es suficiente.

Por eso, desde la Asociación están elaborando una herramienta que sea jurídicamente válida y que ofrezca la posibilidad de denunciar cualquier situación relacionada con momentos violentos durante el rodaje de escenas íntimas. "Que dentro del contrato haya una cláusula en la que esté especificado qué hacer en caso de abuso o acoso", afirma.

Hemos hablado con las actrices que conforman el reparto de la cinta 'Donde caben dos', de Paco Caballero, en la que hay varias escenas sexuales y les hemos preguntado su opinión acerca de esta figura. Protagonistas como Ana Castillo o Ana Milán coinciden en que es muy necesario ya que las mujeres se van a sentir mucho más seguras. "Si yo la hubiera tenido, seguramente la hubiera abrazado", asegura Castillo.

Un mediador para informar, cuidar y al que poder acudir con total confianza si algo no cuadra. Para Verónica Echegui, también actriz de la película, esta figura es muy importante porque ella también ha tenido momentos violentos durante el rodaje. Además, en alguna ocasión ha denunciado haber sufrido agresiones sexuales en su juventud y momentos de abuso dentro del set. De hecho, ha presentado en el Festival de Málaga un cortometraje basado en sus propias experiencias en este tema: 'Totem Loba' y que se puede ver estos días en Movistar.

No debería ser una cuestión de valentía o arrojo únicamente de las mujeres el no permitir ciertos comportamientos y, sin embargo, Cristina Andreu asegura que ha habido muchos casos de abuso durante estas escenas íntimas, pero por miedo a las represalias las mujeres no lo han denunciado.

Señala también que cuando los rodajes están tan masculinizados, el set deja de ser un espacio seguro para las mujeres. En este punto, es interesante recalcar que la responsabilidad también ha de recaer en los propios compañeros actores. Todos coinciden: una figura que genere la confianza suficiente que a veces no se encuentra en un rodaje.