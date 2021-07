'Donde caben dos', la gran orgía del cine español

Nos adentramos en un club de intercambio de parejas, un lugar oscuro, lleno de neones y múltiples salas temáticas, donde se escuchan caer copas de ron y se vislumbran sofás de cuero. A estos espacios acuden diversas personas, en situaciones distintas y con pasados y problemas de todo tipo. Sin embargo, todos ellos, tienen una motivación en común: el placer sexual.

En este escenario se desarrolla 'Donde caben dos': la nueva comedia dirigida por Paco Caballero y protagonizada por numerosas caras visibles de la interpretación nacional como Anna Castillo, Ricardo Gómez, Verónica Echegui, Carlos Cuevas o María León. La película se presenta como una narración coral, conducida por varias historias paralelas donde los protagonistas acuden a un club swinger, ya sea solos o acompañados, dispuestos a redescubrir su sexualidad, a innovar en sus relaciones de pareja, o a darse cuenta de que sus vínculos afectivos no estaban tan unidos como parecía.

Raúl Arévalo y Verónica Echegui forman parte del elenco de 'Donde caben dos' / FILMAX

Los clubs de intercambio son una realidad que mucha gente frecuenta en busca de diversión, placer y experiencias ajenas a la monotonía. Una fuente anónima, llamémosla Gloria, nos desvela los secretos más ocultos de estos locales: “Mi experiencia en los club swinger es muy buena. Va gente de todo tipo, gente normal y se liga como en una discoteca normal o como en un bar normal o como en el supermercado. Tú miras, te miran, sonríen, empiezas a hablar y todo fluye”, comenta.

La historia creada por Caballero transcurre en una especie de caserón de lujo, con salas oscuras, piscinas, glory holes y hasta suites privadas. “Hay de todo tipo. Desde los más básicos que es una discoteca, con una barra, con música para tomarte una copa y después una sala un poquito más oscura, con sofás y tatamis y demás… hasta clubs más sofisticados tipo mansiones en las que hay varias salas de temáticas diversas. En muchos hay jacuzzi o saunas… un montón de espacios donde encontrar fantasías diversas y pasárselo bien”, añade Gloria. “Como crítica constructiva al mundo liberal y a los clubs swinger”, apunta, “a mí me gustaría que el mundo swinger fuera menos machista, pero como el mundo en general. Suele haber más parejas heterosexuales y las mujeres solemos probar más con chicas que prueban los hombres”.

Miki Esparbé, Anna Castillo y Carlos Cuevas protagonizan el nuevo filme de Paco Caballero / FILMAX

En la cinta el sexo funciona como una excusa para abordar de distinta forma las relaciones interpersonales. “Nosotros creemos que el swinger es el pretexto para hablar de relaciones personales. Además, creo que es un lugar elegido inteligentemente por Paco porque es muy rico en que en el encuentro sexual hay cosas que no las puedes ocultar, no por la desnudez física, sino por la interior”, apunta la actriz Verónica Echegui.

Es precisamente esa peculiar discreción que menciona la actriz lo que caracteriza el tono de la película. Paco Caballero, construye una comedia festiva y desenfadada que sin embargo, huye de lo morboso y de los desnudos gratuitos permitiéndose ahondar en la psicología de los personajes. “Noto que la peli llama la atención”, afirma el director. “[La película] no habla de un club de intercambio de parejas, habla de personas que van a un club, de manera cómica y festiva. No me ha interesado el tema de desnudos, ahí está la contra: hacerla en un club de intercambio, pero realmente rodar la cabeza de los personajes. Reírte con el sexo de los personajes, pero cuando tienen sexo de verdad, cuando tienen emociones, estar en la cabeza, en lo que ellos están pensando”.

Caballero, además, se muestra reticente a la sobreexposición: “Estamos en una época en la que no me apetece dejarlos expuestos delante de todo el mundo. No me hace falta para contar esta película, creo que el club ya da morbo directamente”, matiza.

Por el club transitan parejas variopintas: asiduas, esporádicas, en busca de uno más o incluso con intenciones de romper los prejuicios de la moralidad. Este último es el caso de Anna Castillo y Miki Esparbé. Los intérpretes dan vida a dos primos, unidos durante la adolescencia y separados por la etapa adulta, que se reencuentran y cruzan las fronteras de lo familiar adentrándose en un "amor prohibido".

“Creo que es interesante conocerte, respetarte y hacerte bien. Igual el hacerte bien pasa por ordenarte en ciertos momentos y por respetar inquietudes, deseos y sentimientos. Es lo que le pasa al personaje de Miki [Esparbé], que se ha olvidado un poco de reconocerse a él mismo. En cambio, mi personaje, está mucho más en contacto con su verdad, con su libertad y con su no juicio”, aclara Anna Castillo.

'Donde caben dos' llega a los cines como una de las apuestas más fuertes de este verano. Esta gran orgía del cine español se presenta sin tabúes, sin pretensiones y con la firme intención de subir la temperatura dentro de las salas.