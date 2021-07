El orgasmo morado de Prince

En 1984 Prince se comió el mundo con la edición de un disco y una película que cambieron su vida para siempre. Aquel año comenzó con el impacto del Thriller que Michael Jackson había editado a finales del 83, también del Born in the USA de Springsteen, de Wham, de Tina Turner, del debut de The Smiths, pero sobre todo fue el año de Prince que con su sexto disco de estudio dio un golpe de estado en la cima de la música.

Tras 1999, su anterior disco, Prince comenzó a dar forma Purple Rain, su revolución sonora, una visión que transformó la música y que se adelantó a cosas que sucederían años después.

Aquel verano, Prince presentó en directo algunas de las canciones de Purple Rain y la idea comenzó a tomar forma. El músico subió la apuesta, al margen de su disco, Prince trazó la idea de grabar una película. Un proyecto ambicioso que pudo ser un fracaso enorme, pero que acabó siendo un paso definitorio de su carrera.

El 25 de junio de 1984 llegó a las tiendas Purple Rain. La suerte estaba echada. Un mes después se presentó la película. El órdago fue total y la respuesta del público respaldó la apuesta.

A pesar del éxito incuestionable del proyecto, también hubo críticas. Hubo quien acusó a Prince de venderse al público blanco abrazando el pop. El músico se defendió con firmeza. “Yo crecí en un mundo de negros y blancos y escuchaba todo tipo de música cuando era niño y cuando era joven decía que algún día haría todo tipo de música y que no sería juzgado por el color de mi piel sino por la calidad de mi trabajo y espero que eso siga así”, aseguró en una entrevista de aquellos años.

Críticas al margen, el éxito de ambos proyectos aupó a Prince como una estrella de primer nivel. Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a recordar aquella aventura, sus canciones, contexto, historias y anécdotas de la mano de Fernando Neira, Yahvé de la Cavada y Jimena Marcos.