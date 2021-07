Nina Simone y la guerra con canciones

Hay artistas que se han hecho famosos por sus letras, otros por su actitud, algunos lo tuvieron todos y luego está Nina Simone, cuyos temas propios removieron conciencias, pero que también, como Aretha Franklin, tuvieron la capacidad de hacer suya, y de nadie más, cualquier canción que tocaron.

La vida de Nina Simone la hemos contado en algún que otro programa, también hemos dedicado algún Sofá Sonoro a alguno de sus trabajos. En este episodio queremos centrar el programa en sus versiones.

A lo largo de su carrera, Simone tocó muchos palos, distintos estilos y versionó a artistas que van desde Bob Dylan o los Beatles pasando por Leonard Cohen o Bob Marley. Muchas de esas grabaciones se concentraron en un periodo muy interesante de la historia y de la carrera de la pianista, esta semana vamos a recorrer algunas canciones editadas entre 1969 y 1971, un periodo que comienza en realidad un año antes, un agitado 1968 marcado por el asesinato de Martin Luther King.

Discos de Nina Simone editados entre 1968 y 1971 / Cadena SER

En esta etapa Simone se radicalizó en su lucha contra el racismo. "Si me hubieran dejado sería una asesina. ¿Entiendes? Esa es la verdad. Si tuviera pistolas iría al sur y les daría violencia, balas contra las balas... si me dejaran. Pero mi marido me dijo que no sabía nada de armas y que no debía aprender, que lo que único que tenía era la música y que la usase, pero si me dejasen no estaría aquí hoy. Probablemente estaría muerta porque habría que usado las armas en esos años. Nunca fui una persona no violenta", aseguraba la pianista en una entrevista de los años ochenta.

Pero Simone no usó las armas, usó las canciones. De esta etapa datan algunos de sus temas más recordados, pero también se apoyó en las canciones de otros como Bob Dylan para sus reclamaciones.

En este episodio ponemos el foco en la lucha de Simone y en las versiones que grabó alejándose del jazz, principalmente en dos discos: To Love Somebody y Here Comes the Sun.

Un viaje trepidante por la agitada etapa de Nina Simone, su lucha y su talento. Una aventura en la que nos acompañan Mario Tornero, Toni Castarnado y Lucía Taboada.