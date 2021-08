Isabel Rodríguez: "Que la oposición no se alegre de los avances de este país en materia económica es una pena"

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' con Aimar Bretos después de participar en la Comisión Bilateral entre la Generalitat de Cataluña y el Estado donde, entre otras cosas, han acordado un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias. Lo que no ha sido esta reunión bilateral es un pulso del independentismo, tampoco un intento del Govern por negociar los fondos europeos. Lo que sí ha pasado es que Gobierno y Generalitat han apalabrado la ampliación del aeropuerto de El Prat con una inversión de 1.700 millones.

La ampliación de El Prat

"Es una buena noticia de reactivación económica en términos de inversión y lo que conlleva en creación de empleo. Este es un gobierno claramente verde. No vamos a hacer nada que contravenga esa inquietud del Gobierno y se enmarca dentro del ámbito europeo, ha de ser ratificado por la Comunidad Europea y tendrá todos los parabienes de sostenibilidad".

"Ha sido objeto de celebración en esta reunión bilateral porque es una noticia de transcendencia para el desarrollo económico de España y Cataluña. Quiero indicar que esta iniciativa lleva consiga la inversión de otros 1.600 millones de euros para el Aeropuerto Madrid Barajas".

La oposición les acusa de "estafar"

"El señor Pablo Casado no se alegra nunca de algo bueno que le pasa a España. No le puedo dar la información porque es un asunto que se ha trabajado en el seno de política de Transporte. ¿Cuál es el problema que vaya haber un desarrollo económico y una perspectiva de generación de empleo? Que la oposición no se alegre de los avances de este país en materia económica y en liderazgo europeo es una pena para nuestro país".

La reunión bilateral

"Es una reunión muy fructífera. Hay una fecha límite, el 30 de septiembre, cuando el acuerdo debe ser ratificado por el Consejo de Ministros y todo se ha trabajado en la mañana de este lunes. Ha sido casualidad, no estaba en la agenda, y es motivo de celebración".

"Todo lo que se había avanzado para diseñar el orden del día se ha respetado por las dos partes y eso abre una senda de optimismo en lo que se refiere a reactivar el diálogo con Cataluña. Hemos acordado todos los asuntos y en concreto esa agenda de trabajo que lleva consigo transferencias y traspasos de algunas materias avanzadas como becas y ayudas, analizar el resto de traspasos y la reactivación de comisiones como la comisión mixta de asuntos económicos. También la activación de un fondo en cumplimiento de la disposición tercera del estatuto de autonomía de disposición de 200 millones para inversión en Cataluña. El tono ha sido de mucha colaboración".

"Ha habido tiempo para la conversación y el contexto político ha permitido hablar de los fondos europeos. Esto es una estela de la conferencia de presidentes que celebramos la semana pasada".

"La vida es un aprendizaje y todos aprendemos cada día. Ha habido muy buena disposición con la consejera de vicepresidencia de Cataluña. Nos hemos dirigido a un calendario con asuntos concretos que esperamos cumplir y en seis meses rendirnos cuentas".

"Es importante que nos respetemos y confiemos los unos en los otros pensando en los catalanes y catalanes que quieren que ambos gobiernos trabajemos en los temas que nos ocupan".

Fondos europeos

"El Gobierno, estos fondos, no quiere hacerlos solo. Nos necesitamos todos y por eso ha ofrecido la participación de las comunidades autónomas. Pero también entidades locales, ayuntamientos o participación privada".

"Ellos saben que los fondos se enmarcan en la política de la UE y están condicionados a reformas. Es importante tener centralizada la gestión de los mismos. Animo a las comunidades a liderar proyectos en sus territorios"

"El presidente fue muy claro. Creo que el objetivo de todos tiene que estar en vacunación, vacunación, vacunación. El objetivo es la vacunación. No se puede estigmatizar a los que no han podido acceder a la vacunación. Cuando hayamos completado las pautas, podemos plantearnos estas acciones, que pueden ser útiles. En estos momentos, podríamos estar estigmatizando a los jóvenes, que salvo excepciones ha cumplido con los deberes y ha dado una muestra de civismo. Es un colectivo responsable"

"Nosotros podemos comentar las relaciones con la Casa Real. Hay que subrayar de estas situaciones la ejemplaridad del actual Jefe de Estado. Nuestras relaciones son con la actual casa real y el rey Felipe, que está siendo un ejemplo de ejemplaridad"