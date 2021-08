Teresa Portela, sobre su medalla de plata: "Me creí que había ganado cuando vi que todo el mundo lo celebró"

La piragüista gallega de 39 años, Teresa Portela, estuvo en los micrófonos de 'El Larguero' después de conseguir una ansiada medalla de plata en la modalidad K1 200 en piragüismo. Ella es la deportista española con más Juegos Olímpicos a sus espaldas y ha sumado una medalla para la delegación nacional, que ya alcanza las nueve preseas en Tokio.

Los tiempos de sus competidoras eran muy buenos y ha sido una carrera vertiginosa. Ha habido momentos de tensión porque el marcador oficial al principio no le daba a Teresa con opciones de medalla, pero finalmente han rectificado y ahí ha explotado todo el mundo con la presea de la deportista española.

"No sabía si creerme que había ganado"

Teresa comenzó afirmando que cumplió su objetivo: venir a estos Juegos sabiendo que se encontraba bien físicamente y poder estar luchando en una final. A partir de ahí todo era empezar a soñar. "Comenzó el día de hoy con la semifinal, que fue muy dura porque las cinco primeras de la semifinal fuimos las mismas que en la final. Yo sabía que iba a estar difícil, pero hay que enfrentarse a esas cosas, por lo que lo hice con todo", señaló la medallista española.

Además, el piragüismo es un deporte que destaca, entre muchas otras cosas, por la igualdad en los tiempos. Portela reconoció que cuando entró a ella le pareció que era segunda, pero no podía afirmarlo con rotundidad. "Pegué un grito para liberar tensión y me quedé aliviada. En el momento en el que pusieron eso en la pantalla me sentí liberada, que lo había dado todo. Pensé bueno, no podía hacer nada más. Cuando se cambió yo ya no sabía si creérmelo o no. Pregunté si era de verdad. Cuando vi que todos los españoles celebraban ya me lo creí. Después fue una auténtica locura", dijo Teresa acerca de la obtención de su medalla.

Dijo que haber ganado en Tokio y conseguir la presea era algo que faltaba en su currículum y se mostró muy feliz porque al fin ese día ya había llegado. "Sentía que podía conseguirlo. Estoy contenta de haber luchado y peleado un año más para que este momento llegara", señaló.

🚣‍♀️🇪🇸 @teriportela nos cuenta cómo vivió esos momentos en los que al principio dijeron que no era medalla y luego finalmente sí



😬 "Borraron la pantalla, se puso en negro y me dieron segunda. No sabía si creérmelo o no"



🥳"Fue cuando os vi celebrándolo y ya vi que sí. Y locura" pic.twitter.com/6AYngpC3GL — El Larguero (@ellarguero) August 3, 2021

Su marido: una de las personas que más sufrió

"Mi marido estaba atacado. Él participó también en unos Juegos Olímpicos, entonces ama el deporte y los sigue todos. Ansiaba esa medalla tanto o más que yo porque me veía bien físicamente y con opciones", dijo Teresa. Además, es cierto que en unos Juegos Olímpicos y más en el piragüismo, cualquier cosa puede ocurrir y quedarte fuera de carrera a la mínima, entonces por eso él lo vivió de esa manera tan nerviosa.

"Yo en el momento en el que doy la primera palada me siento liberada, pero entiendo que la gente que está fuera lo viva mucho peor", puntualizó la piragüista. Hablando de nervios, ella escuchó el momento en el que durante la retransmisión de la Cadena SER, su marido y su padre hablaron juntos en directo, ambos muy emocionados por la medalla de Teresa. Ella concluyó afirmando que poder vivirlo con él "fue lo mejor del mundo porque la medalla sabe más".