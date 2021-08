El Barça, escéptico, no ve clara la operación de la Liga con CVC

El Barça dispondrá de unos 284 millones de euros que le darán aire a corto plazo gracias al acuerdo entre CVC y La Liga para vender el 10% de la compañía. Fuentes conocedoras de la operación detallan que la cantidad se determina a partir del reparto histórico (últimos 7 años) de los derechos de televisión y por ello al Barça le toca un pastel de alrededor del 11% de los 2.700 millones que La Liga repartirá entre los clubes.

Los equipos recibirán un crédito blando a 40 años con un interés mínimo y podrán destinar, según ha anunciado la patronal, el 70% de esta cantidad a infraestructuras, el 15% a deuda y el otro 15% a plantilla deportiva. Por ello, el Barça recibirá 284 millones de euros y lo repartirá de la siguiente manera: 199 a l’Espai Barça, 42 a deuda y 42 a aumentar límite salarial, hecho que permite al equipo inscribir a los nuevos fichajes.

Pero esta noticia, considerada por muchos como maná caído del cielo no ha caído con tanto agrado en el Barcelona. Consideran en el club que es una buena noticia para el futbol español y para Tebas pero no para el Barça, ya que los derechos de televisión evolucionan y les parece mal negocio vender a 40 años vista. “Pan para hoy y hambre para mañana”, aseguran fuentes del club. “La Liga no puede otorgarse el derecho de vender a 40 años estos derechos”, cuentan.

Desde el club se pide prudencia, muestran escepticismo y se demandarán explicaciones en las próximas reuniones con la Liga. El acuerdo se ha aprobado hoy por unanimidad en la comisión delegada de la patronal.