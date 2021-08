"Ojalá me hubiese vacunado": la historia de un negacionista en la UCI

"Tengo miedo Elena, de que por haber sido un cafre ahora no podamos frenar esto. Esta semana ha sido de golpe una de mis mayores lecciones de vida. Pasar mucho tiempo en Twitter, etcétera me había radicalizado al extremo. Ojalá me hubiese vacunado".

Acaban de leer el texto que recibió Elena Lis. Se lo envío su hermano Jorge, cuando le confirmaron que tenía COVID y empezaba a sentirse mal. Ahora Elena vive pegada al teléfono a la espera de buenas noticias del Hospital de la Fe de Valencia, donde está ingresado su hermano. Su pronóstico es grave, porque lleva días intubado y en coma inducido. "Lo triste de la historia de Jorge es que es un contagio que se podría haber evitado. Si él se hubiese vacunado, no estaríamos hablando de esta situación tan grave", explica su hermana.

Elena ha querido hacer pública la historia de su hermano en una columna en el periódico Levante, porque está convencida de que él lo querría así. "Si sale, estoy segura de que él explicará lo importante que es vacunarse", explica su hermana.

"El ruido de las redes sociales"

¿Pero por qué no quería vacunarse Jorge? Si bien tuvo miedo durante la primera parte de la pandemia, empezó a abrazar ideas negacionistas. Sus convicciones eran tan firmes que incluso intentó que su madre de 84 años no se vacunara. Según su hermana, estaba muy influido por "el ruido de las redes sociales".

Jorge no sólo escribió a Elena, también ha enviado audios pidiendo perdón a sus amigos porque quería disculparse "por haber sido tan tozudo". Esos mensajes los escribió antes de que su salud se deteriorara. Ahora Jorge está en estado grave y conectada a una máquina que se oxigena su sangre.