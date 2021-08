Los ecologistas y la ampliación del aeropuerto de Barcelona: "La tendencia debe ser reducir el tráfico aéreo"

El diputado verde de Unidas Podemos, Juan López de Uralde, ha criticado en Hoy por Hoy con Pedro Blanco la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat acordada entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España como un "pelotazo de toda la vida".

"Hay que tener en cuenta el impacto que la ampliación del Prat tendría sobre los ecosistemas, una política que va en contra de las políticas medioambientales decretadas por la UE y luego está el tema de la movilidad", ha señalado López de Uralde.

Grandes infraestructuras

"Si estamos haciendo un esfuerzo en todos los sectores para reducir las emisiones, lo que hay que hacer es tender hacia el ferrocarril como alternativa allí donde se pueda", ha añadido. "La tendencia debe ser a reducir el tráfico aéreo para reducir las emisiones".

"Me preocupa la utilización del verde para todo", ha insistido. "Una política de futuro realmente verde pasa por reducir las emisiones y este tipo de infraestructuras no tiene cabida. España debe tomar decisiones en cambio climático sin esperar a que la Comisión Europea venga a leernos la cartilla. No hay una verdadera voluntad de luchar contra el cambio climático".

Evaluar el impacto

La Comisión Europea ha recordado que España debe evaluar el impacto ambiental de la ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, después de que el acuerdo anunciado por el Gobierno para este proyecto haya levantado críticas por las posibles implicaciones medioambientales.

"Es responsabilidad principalmente de los Estados miembros asegurar la correcta aplicación de la legislación europea sobre impacto medioambiental", ha señalado la portavoz comunitaria Vivian Loonela, tras ser preguntada si Bruselas sigue la situación.

Normativa europea vigente

Loonela ha recordado que según la normativa europea vigente, cualquier gran proyecto necesita de una evaluación sobre la implicación en el agua, el suelo o el habitat de la zona.

Desde el Gobierno español, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha pedido ser "muy exigentes" con las medidas de compensación medioambiental que se planteen por la ampliación del aeropuerto, si bien ha asegurado que la ampliación de la infraestructura supondrá la "mínima afectación posible" en el ámbito medioambiental.

Acuerto con Cataluña

Este lunes, el Ejecutivo dio a conocer el acuerdo con la Generalitat de Cataluña para la ampliación de la infraestructura con una inversión de 1.700 millones de euros. El proyecto quiere que El Prat sea capaz de albergar operaciones de largo radio, que mejoren la conectividad de Cataluña con América y Asia, y poner en marcha iniciativas que potencien la conectividad de los aeropuertos de Reus y Girona-Costa Brava.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado este martes por los micrófonos de Hora 25 con Aimar Bretos, para sumarse a las críticas al proyecto: "Hablar de ampliación y desarrollismo suena al pelotazo de toda la vida. Aena es una sociedad público-privada y la mitad de las acciones las tienen fondos de inversión que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo y estoy convencida de que la sostenibilidad les trae sin cuidado".