Ada Colau cree que la ampliación de El Prat es una operación especulativa: "Suena al pelotazo de toda la vida"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pasado por los micrófonos de 'Hora 25' con Aimar Bretos un día después de que el Gobierno y la Generalitat de Cataluña acordasen la ampliación de El Prat con una inversión de 1.700 millones. Sin embargo, un día después del anuncio hay división de opiniones ante el acuerdo para la ampliación del aeropuerto: el gobierno catalán, las organizaciones empresariales, los socialistas y Junts lo defienden, mientras que los Comunes, los ayuntamientos afectados (incluido el de Barcelona dirigido por Ada Colau) y el expresident Quim Torra se muestran contrarios. "Hablar de ampliación y desarrollismo suena al pelotazo de toda la vida. Aena es una sociedad público-privada y la mitad de las acciones las tienen fondos de inversión que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo y estoy convencida de que la sostenibilidad les trae sin cuidado", ha explicado la alcaldesa durante la entrevista.

Es muy crítica con la ampliación del Prat que han pactado el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le preocupa?

R: Soy crítica con la forma y el contenido. Es un tema que es sensible y requiere mucho diálogo y consenso. Estamos hablando de modernizar las infraestructuras de movilidad en pleno cambio climático y el reto es enorme. He sido muy prudente y a pesar de que la propuesta de Aena hizo un ultimátum que nos pareció una mala manera de empezar este debate, pues éramos críticos con esa propuesta de ampliación porque nos parece que va en contra del sentido común y de los objetivos de desarrollo sostenible, pero a pesar de ser críticos y tener discrepancias he sido prudente porque creo que hay que buscar espacios de diálogo institucional donde poner rigor, ofrecer datos e informes. Habíamos empezado a hacer eso en Cataluña con una mesa institucional donde estaba todo el mundo y de repente de forma clandestina en pleno mes de agosto en Madrid en una reunión precipitada el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana acuerda con la Generalitat tirar adelante con la ampliación y por lo tanto saltarse la idea de consenso. A nivel de formas esta no es la manera y genera desconfianza, pero eso me lleva a desconfiar del contenido porque están tirando millas y están repitiendo los errores del pasado con un modelo desarrollista que aumenta las emisiones y que provoca un turismo masificado que el territorio no puede asumir. Es un despropósito absoluto como si no hubiéramos aprendido nada de los errores del pasado con lo que estamos viendo con el cambio climático. La vida del planeta está en peligro.

Tanto el Gobierno central como el catalán insisten en que la ampliación se va a hacer con el mínimo impacto ambiental posible, que no será medioambientalmente nada agresiva

R: Eso es lo que me genera más desconfianza. Pediría que nos traten con respeto en general, no a los ayuntamientos sino a la ciudadanía. Es increíble que Aena no haya presentado informes económicos y de sostenibilidad a estas alturas. Lo único que hemos visto es un 'PowerPoint', esto no es serio. Que luego nos hagan frases de márketing de que va a ser el aeropuerto más verde todavía nos genera más desconfianza porque parece que nos tratan de tontos. Nosotros hemos contactado con ingenieros y expertos aeronáuticos y nos dicen que la propuesta de Aena lo único que garantiza es millones de visitantes de turismo 'low cost'. No garantiza esa supuesta interconexión que haría de Barcelona un 'hub'. Eso no está avalado por ningún informe que hayamos visto. Hablar de ampliación y desarrollismo suena al pelotazo de toda la vida. Aena es una sociedad público-privada y la mitad de las acciones las tienen fondos de inversión que lo que quieren es el máximo rendimiento a corto plazo y estoy convencida de que la sostenibilidad les trae sin cuidado.

¿Cree que es una operación especulativa?

R: De momento tiene todos los ingredientes, los hechos que conozco son los hechos de operaciones especulativas. Son la receta de toda la vida. Una excesiva dependencia del turismo masificado que nos ha generado desequilibrios que ahora estamos intentado reorientar para tener un turismo sostenible y equilibrado y esta propuesta lo que habla es de aumentar a 20 millones de habitantes. Es un impacto ambiental terrible, es un contrasentido.

¿Ha podido trasladarle este enfado, o esta preocupación, a sus socios políticos de Unidas Podemos que formar parte del Gobierno de España?

R: Por su puesto. Llamé a Aragonès y he hablado con Yolanda Díaz que lo ve igual. No hay que repetir los errores.

¿Yolanda Díaz va a intentar frenarlo?

R: Vamos a pedir que haya rigor y se rectifique este anuncio casi clandestino en pleno mes de agosto. La ciudadanía merece un debate riguroso, transparente, con toda la información. Este anuncio genera más desconfianza y viendo las reacciones de la ciudadanía se confirma. Por el bien de todos, si estamos de acuerdo que estamos en emergencia climática... hay que apostar por la ciencia, por la tecnología, no depender del turismo masivo. Si hemos aprendido algo de la pandemia esta ampliación que repite fórmulas del pasado no es la solución. Desde todas las representaciones de nuestro espacio, ya sea desde la vicepresidencia de Yolanda Díaz, ya sea desde el grupo parlamentario de los Comuns en el Parlamento de Cataluña, ya sea desde el Ayuntamiento de Barcelona y El Prat, vamos a pedir eso, rigor.

¿Qué lectura hace del mensaje de reconciliación institucional que salió ayer de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, con un calendario concreto para transferencias? ¿Este es el camino?

R: Es evidente que el diálogo siempre es el camino. Lo he dicho siempre en los momentos más difíciles y ahora más que ha empezado el camino de sosegar las relaciones entre Cataluña y el Estado. Es muy buena noticia que se normalicen las relaciones institucionales y mesas de diálogo. La democracia es eso, ponerse de acuerdo entre diferentes.

Se cumple un año de la salida del rey emérito de España. Un año después, el entorno de Juan Carlos I está enviando mensajes de que quiere volver a España. ¿Qué opina?

R: Me encantaría que volviera y diera explicaciones en el Congreso de los Diputados y se sometiera a una investigación democrática. Hay una cuestión mínima de exigir decencia y transparencia a cualquier representante de las instituciones públicas, eso el monarca no lo ha hecho, se ha fugado a una dictadura árabe y nos debe muchas explicaciones. Si volviera espero que se sometiera al escrutinio de la Justicia.

La vicepresidenta Yolanda Díaz planteó la semana pasada aquí en 'Hora 25' la necesidad de crear un nuevo espacio que trascienda a Unidas Podemos. Una propuesta más amplia, en la que confluyan más sensibilidades y voces que ahora. ¿Usted está de acuerdo?

R: Hemos hablado siempre el mismo lenguaje. Estamos en política para sumar objetivos. Lo que hay que hacer es generar espacios ilusionantes. No puedo estar más de acuerdo. Hemos hablado en muchas ocasiones, no en el sentido de que haya una meta, sino que compartimos la misma filosofía y que el trabajo se hace andando.