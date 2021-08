Sandra Sánchez, emocionada en 'Carrusel Deportivo': "Esto es por todos los karatekas"

Sandra Sánchez ha asegurado la decimosegunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al clasificarse para la final de karate. Ahí, se jugará la medalla de oro ante la japonesa Kiyou Shimizu.

La española logró la mejor puntuación de su grupo tanto en la primera como en la segunda ronda. La japonesa, eso sí, logró una puntuación mejor en la primera ronda en el otro grupo y la misma puntuación que Sandra en la segunda ronda: 27.86.

Nada más conocer que era medalla asegurada pasó por los micrófonos de 'Carrusel Deportivo' con Marta Casas. "Es como haberse quitado un peso de encima. Era mucho tiempo esperando este momento, las puntuaciones han acompañado... ¡qué bien, hemos conseguido sacar el trabajo!", decía.

La talaverana se mostró muy contenta y muy emocionada de haber llevado al karate español a lo más alto. "Había soñado muchas veces con este momento. Me gustaba imaginármelo porque me acostumbraba a las sensaciones para que el día que llegara no fueran tan desconocidas... mucha felicidad. Esto es karate y es por todos los karatekas. Estoy yo en el tatami pero estoy por todos los que han luchado por estar aquí".