"Tiene que liderar la era post-Messi": el encargado del Barça para reflotar el equipo azulgrana

Han pasado más de 24 horas desde que el Barça anunció de forma oficial la marcha de Leo Messi del FC Barcelona y el planeta fútbol está tratando de adaptarse poco a poco a esta nueva realidad.

Con el futuro del jugador argentino aún por resolver, 'El Sanedrín' se encargó de analizar la última hora del futbolista, además de repasar las palabras de Laporta en rueda de prensa y hacer una explicación detallada de cuál es la situación actual del FC Barcelona.

Situación actual del Barça y última hora de Messi

Lluis Mascaró: "Me lo creo en la parte que habla que el Barça está en ruinas y que la herencia es desastrosa. Esto ha provocado que no haya dinero para renovar a Messi. Me ha faltado que Laporta explique cómo puede ser que hace 48 horas todo estaba atado y de repente todo explotara y desapareciera la posibilidad de que Leo siguiera en el Barça. Ese giro radical no ha explicado Laporta".

Fernando Polo: "He visto que ha tratado de explicar su verdad, sabiendo que es un caso muy sensible para los culés. Ha estado contundente porque comunica de forma fantástica. Aun así, me chirría, al igual que a Lluis. A mí lo que no me cuadra demasiado es que todo sea culpa del fair-play, porque es algo que se conoce desde el principio. También me ha faltado. Si tú haces fichajes y quieres inscribir a Messi ya sabes que tienes que hacer más cosas para poder mantener a todos. Tienes que generar ingresos y esto no se ha producido".

Jordi Martí: "Hay muchas lagunas, pero hay certezas. Una es que el club está rozando la quiebra, como la de 487 millones de € de pérdida. Incluso sin Messi, los salarios suponen el 95% del presupuesto. Algo lejano del 60 o 65% recomendable. En el terreno de las dudas también hay una: Laporta ha generado una expectativa que tenía pies de barro porque los deberes no se han hecho: rescisiones de contratos, venta de jugadores...".

Marcos López: "La certeza es que el Barça no podía parar a Messi con la firma que había hecho con Bartomeu. El Barça está en la ruina y no podía financiar ese salario. La voluntad existía, pero a medida que vamos conociendo datos entre los contactos del PSG y Messi, considero que el jugador ya trabajaba en un plan B".

Santi Giménez: "A medida que van saliendo datos y vamos entendiendo el camino, vemos muy bien por donde puede haber ido la situación. Una es que el Barcelona está arruinado y ahí no podía ni veía conveniente mantener a Messi. Como decía Jordi, los deberes no se han hecho porque seguramente sí que seguirán los que se querían ir. Además, yo lo de CVC tampoco lo veo claro. Tampoco me cuadra que si se está acelerando tanto la cuestión del PSG, pienso que un contrato de estos no se firma en 24 horas, por tanto lo de que Messi estaba perdido yo lo pondría en cuarentena. Respecto a la rueda de prensa de Laporta, es verdad que ha sido un baño de realidad, tratando al socio como adulto. Si lo ha hecho así, me pregunto cómo ha tratado el socio hasta ahora entonces".

El sueldo estratosférico de Messi condiciona mucho

Lluis Mascaró: "La pésima gestión de la anterior junta directiva es la que ha provocado que estemos en esa situación. Lo que no tiene sentido es que Bartomeu dejara el club en mano de los jugadores y ellos eran los amos del Barça. Si le pagas mucho a Messi, el segundo quiere cobrar la mitad y así sucesivamente. Es una barbaridad que ha provocado que la masa salarial en estos momentos sea el 110% de esos ingresos. Descotando a Leo, sigue siendo el 95%, en cualquier empresa eso es una quiebra total y absoluta".

Reseteo total

Fernando Polo: "Solo con la marcha de Messi, esto no se soluciona. No porque Messi ya no esté y tampoco su ficha no hay que bajar la ficha de otro. Los jugadores del Barça que se quedan también tiene su parte de responsabilidad y tienen que asumirla en un momento grave para la entidad. A mí me faltan esos gestos. Llevan años comiéndose unas derrotas a nivel europeo que hacen que tengan la obligación moral de ayudar al equipo. Ahora toca que alguien recapacite y hagan un gesto".

Año 1 después de Messi

Jordi Martí: "Es Laporta quien tiene que liderar la era post-Messi. Es el presidente al que se le escapó y tiene la ardua tarea de hacer que el club esquive la quiebra. Emocionalmente es un desgarro. Además, el impacto económico es tremendo. Ahora hay que digerir que todos esperábamos que él se quedara".

Marcos López: "Es un momento trascendental para la historia del Barcelona por varios motivos: se te va el espejo que ha servido de hilo argumental. A partir de aquí, el trabajo que tenías que hacer y el plan de los dos años de Messi se ha visto precipitado. A partir de este momento, adelantas un calendario en mitad de una gran crisis y queda ver cómo sale de esta. Ahora toca reconstruir desde la austeridad, la tranquilidad y el compromiso. El Barça tiene que reformularse".

Santi Giménez: "Toca reinventarse. Los jugadores han salido muy bien parados hasta ahora, pero si esto fuera otro sitio, cuidado con los coches de los jugadores. Si se han salvado es porque los estadios estaban vacíos. La verdad es que tiene una pinta de haber una tensión espectacular en el estadio. Ahora hay que explicarle al socio del Barça que Messi se ha ido, pero que Coutinho se va a ir. Además, la mayoría no acepta una bajada de sueldo".