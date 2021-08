Directo | Joan Laporta explica la salida de Leo Messi del FC Barcelona

Joan Laporta explicará este viernes en rueda de prensa las razones que han dado lugar al hecho de que Leo Messi no vaya a continuar en el FC Barcelona a pesar de que todo apuntaba a que firmaría un nuevo contrato este mismo viernes. El presidente blaugrana añadirá una explicación a la dada por el club en el comunicado en el que anunciaba el fin de la etapa del astro argentino en el Barça.

"A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", decía el texto de ese comunicado.

En él se señalaba que las dos partes lamentan "profundamente" que no se puedan cumplir los deseos tanto del club como del futbolista. Además, se hacía un breve agradecimiento al astro argentino: "El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional".

Un proceso frustrado

La noticia de la salida de Messi del Barcelona ha sacudido el mapa futbolístico mundial, que se pregunta por las causas y las consecuencias de esta situación. "Estoy deseando escuchar a Joan Laporta. Todavía no entiendo muy bien la explicación de 'habíamos llegado a un acuerdo, pero no puede ser'. Tengo dudas de si Laporta y su directiva ha hecho todo lo posible para que Messi se quede", señaló anoche en 'El Larguero' Manu Carreño.

Desde su punto de vista, la alusión del club en su comunicado a las normas sobre el límite salarial, a las que se refería como "obstáculos económicos y estructurales", parecen una excusa. "Si es tu jugador franquicia de verdad, como prometiste, lo primero que tienes que hacer es renovarle y ajustar las cuentas. Si no es así, lo entiendo, pero explícalo y no digas que es por el tope salarial. Tengo muchas dudas de si es una coartada perfecta, hasta cobarde. Me suena a excusa", añadió el director de 'El Larguero'.

Messi, en shock

Sique Rodríguez señaló anoche en el programa que la situación que ha terminado con la salida de Messi del Barcelona "ha pillado por sorpresa" a todas las partes. "Por lo que me dicen, Messi está en shock porque creía que continuaría en el Barça, no tiene 'plan B'. Esa era la intención de hoy, pero cuando ha llegado a la reunión, Laporta ha explicado la situación económica", explicó.

Joan Laporta tendrá que explicar estos detalles y responder también a preguntas como las que formulaba Dani Garrido, director de 'Carrusel Deportivo', que reflexionaba anoche sobre cómo el Barcelona renuncia ya a retener a Messi cuando todavía hay tiempo por delante para desprenderse de jugadores como Pjanic o Umtiti, que no cuentan para Ronald Koeman y que abarcan parte de la masa salarial. Quedan veintitantos días para que el Barça siguiera intentando activar ese plan y ha renunciado demasiado pronto", afirmó.