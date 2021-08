Bachir Samb, autor de 'Una carta a Adelina': "Mi hogar es Senegal y es España, tengo dos hogares"

Como todos los principios, los de Bachir Samb fueron difíciles. “Ser negro, haber nacido y criado en España y volver a Senegal a cuidar a mi abuela fue difícil”, relata el autor. Bachir nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1997 y hasta los 8 años fue criado por una mujer canaria, Adelina, la que da nombre a su libro autobiográfico. Pero, en 2005 sus padres lo enviaron a Senegal para cuidar a su abuela.

El escritor, modelo, cantante y actor cuenta que existen muchos prejuicios sobre lo qué es África en realidad, él mismo, tal y como ha reconocido tenía sus propios prejuicios. “Te hablan de África como algo en genérico y hay muchos países distintos”, afirma. Aunque es la imagen que le enseñaban desde occidente, él siempre tuvo claro que “antes de juzgar un libro por la portada prefería leérmelo”, comenta.

Así que con 8 años Bachir Samb coge el primer vuelo de su vida con dirección a Senegal y cuando llega al aeropuerto ve que todos son negros. “Aunque era negro, estaba rodeado de personas blancas, de repente estar en ese aeropuerto rodeado de personas negras fue raro. No me veía blanco, pero me veía diferente y a la vez sabía que llegaba a mi tierra”, cuenta el escritor.

Mientras estuvo en Senegal no perdió el contacto con la mujer que le crió durante sus primeros 8 años de vida, Adelina, las conversaciones por teléfono eran constantes. “Ella veía noticias de guerras en las noticias y me preguntaba si donde estaba había guerra o si tenía hambre… Yo solo estaba preocupado por aprender el idioma y hacer amigos”, relata Samb, que también observa que ciertos “clichés” sobre la vida en África.

“Parece que en Europa todo es color de rosa y no es así”

Desde que se topó con la prosa de Émile Zola y su ‘Germinal’, con apenas 14 años, tuvo claro que sentía la necesidad de contar su experiencia desde un punto de vista realista.

Esos tres primeros meses en Senegal se convirtieron en 14 años. Cuando iba a regresar a España sus padres se divorciaron y al ser menor de edad no pudo volver a renovar el NIE. Porque a pesar de ser nacido en La Palmas de Gran Canaria, tiene un documento de identidad de extranjero.

Con el paso de los años el autor de ‘Una carta a Adelina’ se dio cuenta que “la vida es dura en cualquier parte y que en todas partes hay que luchar para poder sobrevivir” y que África no es pobre en recursos, sino que sufre el abuso de los países occidentales en cuanto a la explotación de sus bienes materiales. Sin embargo, cuando una persona llega a España en busca de oportunidades “se les trata mal, se les encierra en CIEs y solo viajan para poder sobrevivir. El término ilegal no se debería usar para ninguna persona”, explica Samb.