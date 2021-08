Gerard Moreno, delantero del Villarreal y uno de los pichichis de nuestra Liga en la pasada edición, se pasó por El Larguero con Álvaro Benito para comentarnos cuáles son sus sensaciones previas antes de la gran final de la Supercopa de Europa frente al Chelsea. También sobre la recién anunciada renovación del delantero de la selección española con el club groguet al más puro estilo Mask Singer en plena calle. Sobre todo ello habla y reflexiona en esta entrevista en la Cadena SER.

La Supercopa de Europa frente al Chelsea

El delantero del Villarreal acortó sus vacaciones "2-3 semanas" pidiéndole permiso a su entrenador, Unai Emery, porque quería estar "lo mejor posible" de cara a la gran final contra el Chelsea en la final de la Supercopa de Europa que se disputa el próximo miércoles en Belfast (Irlanda).

A pesar de que suele ser una competición poco motivadora para los clubes como Barcelona o Real Madrid y su afciones por las fechas, entre otros muchos motivos, eso no parece pasar en Villarreal, donde quieren seguir haciendo historia, tal y como cuenta Moreno: "Motiva un montón, tenemos toda la ilusión puesta en esta Supercopa. Tenemos muchas ganas de conseguir el segundo título en la historia de este club", señala. Tanto es así que si el final es el mismo, no le parece mala idea pasar por el sufrimiento que pasaron frente al Manchester United en aquella final de Europa League en la que falló el penalti David De Gea: "Firmo 22 penaltis si acabamos con el mismo final"

El impacto en nuestro fútbol de la marcha de Messi

La salida de Messi no es solo una mala noticia para el Barcelona, sino también para el fútbol español o así lo piensa Gerard Moreno, que no siente la presión de ser de las nuevas caras visibles de nuestro campeonato tras la salida del activo más importante de nuestro fútbol: "No pienso en ser una de las estrellas de LaLiga. No me paro a pensar a nivel individual. Con la marcha de Messi creo que todos vamos a perder, no solo el Barcelona. Todos los jugadores quieren jugar en la liga española, así que habrá otros grandes jugadores".

Gerard Moreno confiesa en El Larguero que puede que LaLiga ya no sea la mejor competición del mundo con la marcha de tantas estrellas, pero eso sí, ocupa un lugar de privilegia: "¿La mejor liga del mundo? Si te paras a pensar con todas la salidas de las estrellas como Ramos, Cristiano, Messi... se puede decir que podemos estar en el top 3 de grandes ligas. Si no la mejor, una de las mejores"

La renovación hasta 2027 a lo 'Mask Singer'

Una de las grandes noticias del día para el aficionado del Villarreal es la renovación de su crack hasta el año 2027. Un anuncio que se hizo en la calle y a plena luz del día al más estilo Mask Singer, con una careta de groguet y con gritos de '¡Quítatela!'. Entre esos gritos, los de sus hijas, quienes alucinaron cuando se enteraron de quién estaba bajo la máscara: "Mis hijas han alucinado porque no se lo imaginaban, las he sorprendido".

"¿Hasta 2027? Desde que llegué con 18 años, siempre me he sentido muy cómodo. Ellos me hicieron esta propuesta y yo encantado porque estoy muy feliz. Estoy en un momento personal y futbolístico muy bueno, ojalá poder estar mucho más año aquí porque la considero mi casa. (...) Estoy en el club perfecto para seguir creciendo y seguir ganando cosas", sentenció quien será uno de los grandes activos de nuestro fútbol y quien batallará una temporada más contra Iago Aspas para erigirse como el máximo goleador del campeonato.