Lionel Messi ya se ha despedido del barcelonismo. El astro argentino dio una rueda de prensa para responder a cuestiones sobre su salida y dedicar unas emotivas palabras a los aficionados culés. El Sanedrín de El Larguero analizó la marcha del '10' y su posible nuevo destino: el Paris Saint Germain.

Sique Rodríguez: "La continuidad de Messi sí pasaba por un ingreso extra. Ya fuese la Superliga, algún patrocinador... Creo que en su salida hay un trasfondo de la guerra por la Superliga. Hay un rumor que dice que una de las condiciones del nuevo fondo de inversión exige que los clubes sean Sociedades Anónimas Deportivas".

"¿Existe un 'caso Kun Agüero'? Creo que sí, pero es una sensación. Hubo una reunión el viernes entre el club y el representante. No sé si una salida sería fácil, aunque todavía no esté inscrito. ¿Que no debute? Podría pasar. Mi sensación es que Agüero quiere salir gratis del Barça y, si no lo consigue, irá encadenando lesiones".

Mario Torrejón: "Yo creo que la Liga española sigue teniendo caras para elegir. A la altura de Cristiano y Messi no hay nadie en el mundo, pero no vamos a dejar de ver los partidos"

Lluís Flaquer: "En la Liga estamos huérfanos totales. Por eso no entiendo la actitud de Tebas, tiene un problemón importante. El optimismo de Laporta sobre Messi se basaba en terceros: vender, patrocinadores... Cuando no se han dado esas condiciones, se ha demostrado que era imposible".

Jordi Martí: "He escuchado a Laporta y Messi y todavía no tengo claro qué pasó en esas 24h fatídicas. Algo se torció, pero no sé el qué. Hasta donde me consta a mí, creo que Laporta ha hecho todo lo que podía. Pero generó unas expectativas que se basaban en pies de barro"