Un pueblo gaditano quiere convertir "las charlas al fresco" en Patrimonio Intangible de la Humanidad

Una de las imágenes más habituales y características del verano en los pueblos es ver a los vecinos charlando en las puertas de las casas por la noche, las conocidas como "charlas al fresco". Una tradición que se transmite de generación en generación y que un pueblo de 1.400 habitantes de la sierra de Cádiz, concretamente Algar, se ha propuesto convertir en Patrimonio Intangible de la Humanidad.

Su alcalde, José Carlos Sánchez, se pasó anoche por 'Hora 25' con Aida Bao para contar su iniciativa. "Creo que debe serlo porque las redes sociales no pueden acabar con una de las tradiciones más populares. Ese es el lema y lo que tenemos que conseguir, volver a las tradiciones de antaño".

Algar inicia el proceso formal para lograr que se Patrimonio de la Humanidad

"Vi un artículo en un medio de comunicación que decía que la charla al fresco con la Unesco. Reuní a mi equipo de gobierno para decirles que Algar tenía que ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Antes de que algún municipio nos copiara, se lo pedí a la Junta de Andalucía", explica.

Por tanto, ya se han iniciado los trámites por parte del pueblo: "Ya hicimos la petición formal. He hablado con la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, estamos en los trámites y algunos pueblos quieren unirse a la iniciativa. Estamos totalmente abiertos a que los pueblos que quieran se unan y los acogemos con las manos abiertas. Cuantos más municipios mejor".

"La iniciativa ha salido de Algar, y lógicamente estamos encantados de que se unan. Me han llamado periodistas de Jaén porque pueblos estaban interesados en unirse a la iniciativa. Estoy muy encantado que cualquier pueblo quiera unirse. Yo lo que quiero es que mi pueblo suene y ponerlo en lo más alto de España", revela, por lo que próximamente podría ser una iniciativa de numerosos pueblos.

"Son los mejores minutos del día", afirma el alcalde de Algar

"Me tienen que decir todos los pasos, me han dicho que es lento. Tienen que analizarlo bien. Solo con haber iniciado el expediente y con que la iniciativa sea Patrimonio pues ya estoy contento. Si hay que esperar esperaremos", afirma a la SER con ilusión.

¿Por qué son tan especiales esas charlas al fresco? Lo cuenta el alcalde: "Mi madre es mayor, tiene 82 años, y lo he vivido con ella y toda mi familia. Ser alcalde de un municipio tiene mucho trabajo porque todos me conocen, pero cuando tengo algún hueco me siento con ella y son los mejores minutos del día. Me siento cara a cara con ella y le cuento lo que he hecho en el día y ella también me cuenta qué ha hecho y eso no tiene precio".