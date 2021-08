"La escuela no adoctrina y hay mecanismos para que no pase": los expertos debaten sobre educación en valores

Pedro Blanco ha moderado una mesa redonda sobre las necesidades de los escolares con Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña y Mariano Fernández-Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y autor de numerosos libros sobre educación.

Qué mejor manera de abordar el debate sobre la educación en las aulas que charlar con los que más saben de las necesidades de los escolares.

Pilar Gargallo, presidenta de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña

"El currículo debería adaptarse para educar en el día de hoy".

"Llevamos mucho tiempo trabajando desde el aula el aprendizaje transversal, porque cuando vivimos lo hacemos transversalmente. Sin valores no se pueden dar esos contenidos. Es un sinsentido hablar del blanco y negro cuando hay variedad de colores en la educación".

"La escuela debe mostrar cómo vivir en sociedad. Todos los valores cívicos de respeto, empatía, solidaridad, ... están implícitos en la tarea diaria de vivir en sociedad. Por mucho contenido que hagas entrar, si un aula no está cohesionada los contenidos no entrarán. Si estamos a gusto aprender es más sencillo".

"Es ruido, es no confiar en el rol docente. Los docentes lo harán bien por su contenido ético, no porque legisles".

"La escuela no adoctrina o no debería adoctrinar. Y hay mecanismos para que eso no pase. Muestra cómo se vive en nuestra sociedad".

"Tenemos que meter todo tipo de contenidos para todo tipo de personas. Sin duda, tenemos que meter educación afectivo-sexual. Debemos poder generar espíritu crítico, compartir valores con nuestro alumnado".

Mariano Fernández-Enguita, catedrático de Sociología de la UCM

"El debate educativo en España está tremendamente ideologizado, pero no solo por los partidos, que lo está. Además, la propia comunidad educativa está muy politizada y polarizada".

"Los valores siempre están ahí y siempre están explícitos. No hay escuela en este siglo que no haya metido, de un modo u otro, educación en valores. Siempre ha existido. Hay quien lo niega porque no se entera de nada o está metiendo valores de tapadillo".

"Los valores están y deben estar en la escuela. ¿Cuáles? Aquellos que la sociedad asume. Los valores se plasman en leyes y esos son los que deben llegar".

"Ahora se trata de hacer ruido con el comienzo del curso escolar pero no es más que ruido".

"Lo que asegura que la escuela no sea un lugar de adoctrinamiento lo establece el proyecto educativo y la profesionalidad de los docentes. Hay adoctrinamiento pero no en el fenómeno de la escuela. La Iglesia ha contribuido al adoctrinamiento. Las iglesias de nuestro tiempo son los nacionalismos. La escuela tiene instrumentos, a los docentes, a los directores, los proyectos educativos y los mecanismos de participación de las familias y la comunidad en los consejos escolares".

"El origen de la escuela que tenemos es una escuela de ricos que afecta a los pobres, una escuela de ciudad que afecta a los pueblos y una escuela de hombres que afecta a las mujeres. Por eso, la perspectiva de género es necesaria".

"Este debate hay que considerarlo como parte de una guerra cultural. Los grandes partidos no compiten entre sí sino con sus escisiones y eso lleva a la radicalización".