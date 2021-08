Ibai Llanos, en 'El Larguero': "Creo de verdad que Messi no sabe al 100% qué va a pasar con Mbappé"

Lionel Messi fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Paris Saint-Germain en una rueda de prensa celebrada en el Parque de los Príncipes. El argentino ofreció sus primeras valoraciones como jugador del PSG junto al presidente del equipo, Nasser Al Khelaifi.

Poco después de la rueda de prensa, Messi charló durante unos minutos con Ibai Llanos en el canal de Twitch del famoso streamer español. Ahí, el argentino se mostró más relajado. Horas más tarde nos contaba Ibai sus sensaciones en 'El Larguero'.

"Hoy estaba un poco nervioso. En el PSG intentaban proteger a Leo. Había medios acreditados que no han podido hablar con él. ¿Cuando le conocí? En su casa y casi me da un mareo delante de Mateo. Él no sabe quién soy, pensaría ¿este barbudo qué hace en mi casa?", confesó entre risas Ibai.

Sobre el hecho de entrevistar a Messi y las críticas recibidas, Ibai dejó claro su punto de vista. "Esto confirma que hemos llegado a un nivel muy potente. Sirve para que muchas personas que desprecian lo que hacemos lo acepten. Nos vamos ganando el respeto".

Además, sobre la posibibilidad de que streamers como Ibai y medios convencionales como la Cadena SER puedan coexistir, su opinión está bastante clara. "Respeto muchísimo a la prensa, creo que hay periodistas muy buenos en este país. De corazón te digo que os admiro mucho a vosotros, he aprendido y sigo aprendiendo con vosotros. Me he criado con Manolo Lama, Manu Carreño, Pepe Domingo Castaño, Antoni Daimiel... es gente con la que he aprendido mucho y la persona que soy ahora se ha formado en parte por haber escuchado a esa gente".

Por último, sobre el futuro de Mbappé, Ibai aseguró que Messi no le desveló nada aunque piensa que ni siquiera el argentino lo tiene claro. "No me lo ha dicho. Yo soy del Real Madrid, tío. Le he intentado presionar pero... él obviamente tiene mucha ilusión por jugar los tres juntos (Neymar, Messi y Mbappé), lo ha dicho miles de veces, pero de verdad te digo que creo que no sabe lo que va pasar".