El poder del fútbol

El fútbol no solamente es el deporte rey. También ha servido de herramienta social y política a lo largo del siglo XX. Ganar una gran competición no solamente era un logro deportivo sino que también implicaba una proyección social e internacional de límites insospechados. Cuando España ganó en la década de 1960 la Eurocopa venciendo en la final a la Antigua URSS, la dictadura de Franco no solamente lo vendió como el logro deportivo que eso suponía, sin duda, sino también como una victoria sobre el comunismo. De todo ello hablamos en este programa. Luego viajamos a Atapuerca para descubrir la historia de la humanidad, literal. Es uno de los yacimientos más importantes del mundo y al que hemos dedicado buenos momentos aquí en SER Historia con algunos de los principales arqueólogos que trabajan en él. Sin embargo, al contrario de lo que muchos piensan, que Atapuerca es un descubrimiento reciente, quizá por la proliferación en los medios en las tres últimas décadas, su descubrimiento es mucho más antiguo.

Acabamos el programa con uno de los temas que más nos gusta en nuestra hora seminal, la antropología. A lo largo de las doce temporadas de emisión de SER Historia, hemos tratado más de una vez temas relacionados con el estudio antropológico de comportamientos humanos o la proyección que algunos tipos concretos tienen en la sociedad. Es el caso del gigante de Altzo, el ultimo protagonista de este nuevo programa de Verano.