El Sanedrín de El Larguero analizó el acuerdo aprobado el jueves por La Liga, y realizó su ‘porra’ previa al comienzo del campeonato liguero español, que comienza mañana con un Valencia- Getafe.

Sobre el fondo de CVC

El reciente acuerdo entre CVC y LaLiga fue aprobado el jueves con 38 votos a favor y 4 en contra. Los equipos que no firmaron el acuerdo fueron Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Oviedo. El acuerdo causó diferentes opiniones de todos los colores.

Jordi Martí: “En este tipo de concursos habría que tener otras ofertas. Todo esto se ha hecho de forma muy rápida. El Madrid y el Barça representan el 70% de los ingresos de La Liga. ¿No convendría hablarlo con ellos?”.

Miguel Martín Talavera: ”Simplificarlo en que es un rifirrafe entre Florentino y Tebas es dar por bueno que 38 presidentes son idiotas y ninguno tiene un buen departamento. A los cuatro equipos les parecerá mal, pero todos los clubes tienen su ideología. Si hay 38 equipos que lo han aceptado es porque algo bueno habrán visto.

Antonio Romero: "Esto sigue siendo un enfrentamiento personal entre Florentino y Tebas. Me da la sensación de que todos estamos demasiado obsesionados en incrementar los ingresos y creo que habría que maximizar los recursos de nuestros equipos de fútbol. En el caso del Real Madrid: 500 personas en comunicación, 800 en marketing y un director general que cobra 4 millones que ni está ni se le espera. Toño García ha dicho hoy que el objetivo es superar a la Premier League. Le dices de mi parte a Tebas que superar a la Premier es imposible".

¿Quién es el favorito para ganar el campeonato doméstico?

Jordi Martí: “Atlético de Madrid. Yo al Barça no le puedo poner de favorito porque tiene tres jugadores sin inscribir y otros en la rampa de salida. ¿Sabes cuantos socios del Barça han pedido asistir al primer partido sobre 30000? 15280. Esto es un termómetro que muestra la desilusión”.

Miguel Martín Talavera: “Barça si puede inscribir a los fichajes”.

Antonio Romero: “Los tres al mismo nivel. Una cosa es la estocada que tiene el Barça que es evidente y otra cosa es que te pones a analizar puesto por puesto y el FC Barcelona tiene un plantillón”.

¿Quién será la imagen de LaLiga?

La ausencia de Messi este año hará que falte un claro estandarte que represente LaLiga como principal imagen, y por primera vez en mucho tiempo puede ser que destaque más la imagen de un entrenador que de un jugador. Esta era la opinión de nuestros expertos:

Jordi Martí: “La tienda del Barça ha reemplazado las imágenes de Messi por las de Pedri. Para mí gana enteros para ser esa imagen del Barça”.

Miguel Martín Talavera: “Para mí es el mejor entrenador y hay futbolistas que si les llama el Cholo vienen a jugar a España. Para mí es él”.

Antonio Romero: “Yo creo que siempre es un futbolista por encima de los entrenadores. Si me tengo que mojar diría Karim Benzema. Como campeonato tú vas a coger en la Bundesliga una entrada para dentro de 3 meses y ya no quedan. Su cara es Lewandowski y Haaland. La competitividad de la liga no está únicamente ligada a Messi y Cristiano. Lo que hay que hacer es un buen producto como en Alemania”